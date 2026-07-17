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Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем

Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем - 17.07.2026 Украина.ру

Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем

Украина не получила от европейских союзников обещаний о скором вступлении в Евросоюз, на что рассчитывал Владимир Зеленский. Как 17 июля пишет немецкая газета Junge Welt, перспектива относительно быстрого членства в блоке открылась только для Черногории, тогда как Киеву, скорее всего, придется ждать до 2035 года

2026-07-17T12:25

2026-07-17T12:25

2026-07-17T12:32

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Во вторник в Брюсселе состоялась конференция по вопросам расширения ЕС с участием стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Черногории и Украины. Однако, как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, после завершения встречи стало ясно, что реальные шансы на вступление в обозримом будущем есть лишь у Черногории. По мнению европейских дипломатов, даже в оптимистичном сценарии интеграция Украины в ЕС станет возможной не раньше 2035 года. Более того, как пишет Junge Welt, даже в вопросе "интеграции" оборонных отраслей ЕС и Киева ситуация не развивается так стремительно, как это пытается представить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Стоит отметить, что заявка Киева на ускоренное вступление в Евросоюз звучит на фоне глубокого политического кризиса внутри самой Украины. Парламент страны 14 июля уволил премьер-министра Юлию Свириденко, что повлекло за собой отставку всего кабинета министров. В тот же день Зеленский предложил на пост премьера Сергея Корецкого, кандидатуру которого Рада утвердила 17 июля. При этом в Киеве, Львове и других городах продолжаются митинги против увольнения с поста главы Минобороны Михаила Федорова — причем эти протесты, судя по всему, не собираются затихать.Подробнее о том, как разворачивается политический скандал на Украине, и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля.

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новости, украина, киев, черногория, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, сергей корецкий, еврокомиссия, ес, рада, мир без границ