Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем - 17.07.2026 Украина.ру
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Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем
Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем - 17.07.2026 Украина.ру
Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем
Украина не получила от европейских союзников обещаний о скором вступлении в Евросоюз, на что рассчитывал Владимир Зеленский. Как 17 июля пишет немецкая газета Junge Welt, перспектива относительно быстрого членства в блоке открылась только для Черногории, тогда как Киеву, скорее всего, придется ждать до 2035 года
2026-07-17T12:25
2026-07-17T12:32
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Во вторник в Брюсселе состоялась конференция по вопросам расширения ЕС с участием стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Черногории и Украины. Однако, как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, после завершения встречи стало ясно, что реальные шансы на вступление в обозримом будущем есть лишь у Черногории. По мнению европейских дипломатов, даже в оптимистичном сценарии интеграция Украины в ЕС станет возможной не раньше 2035 года. Более того, как пишет Junge Welt, даже в вопросе "интеграции" оборонных отраслей ЕС и Киева ситуация не развивается так стремительно, как это пытается представить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Стоит отметить, что заявка Киева на ускоренное вступление в Евросоюз звучит на фоне глубокого политического кризиса внутри самой Украины. Парламент страны 14 июля уволил премьер-министра Юлию Свириденко, что повлекло за собой отставку всего кабинета министров. В тот же день Зеленский предложил на пост премьера Сергея Корецкого, кандидатуру которого Рада утвердила 17 июля. При этом в Киеве, Львове и других городах продолжаются митинги против увольнения с поста главы Минобороны Михаила Федорова — причем эти протесты, судя по всему, не собираются затихать.Подробнее о том, как разворачивается политический скандал на Украине, и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, украина, киев, черногория, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, сергей корецкий, еврокомиссия, ес, рада, мир без границ
Новости, Украина, Киев, Черногория, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Корецкий, Еврокомиссия, ЕС, Рада, Мир без границ

Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем

12:25 17.07.2026 (обновлено: 12:32 17.07.2026)
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Украина не получила от европейских союзников обещаний о скором вступлении в Евросоюз, на что рассчитывал Владимир Зеленский. Как 17 июля пишет немецкая газета Junge Welt, перспектива относительно быстрого членства в блоке открылась только для Черногории, тогда как Киеву, скорее всего, придется ждать до 2035 года
Во вторник в Брюсселе состоялась конференция по вопросам расширения ЕС с участием стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Черногории и Украины.
Однако, как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, после завершения встречи стало ясно, что реальные шансы на вступление в обозримом будущем есть лишь у Черногории.

"Таким образом, стремление Владимира Зеленского вступить в Евросоюз в 2028 году вряд ли будет реализовано", — отмечает издание.

По мнению европейских дипломатов, даже в оптимистичном сценарии интеграция Украины в ЕС станет возможной не раньше 2035 года.
Более того, как пишет Junge Welt, даже в вопросе "интеграции" оборонных отраслей ЕС и Киева ситуация не развивается так стремительно, как это пытается представить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Стоит отметить, что заявка Киева на ускоренное вступление в Евросоюз звучит на фоне глубокого политического кризиса внутри самой Украины. Парламент страны 14 июля уволил премьер-министра Юлию Свириденко, что повлекло за собой отставку всего кабинета министров.
В тот же день Зеленский предложил на пост премьера Сергея Корецкого, кандидатуру которого Рада утвердила 17 июля. При этом в Киеве, Львове и других городах продолжаются митинги против увольнения с поста главы Минобороны Михаила Федорова — причем эти протесты, судя по всему, не собираются затихать.
Подробнее о том, как разворачивается политический скандал на Украине, и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля.
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