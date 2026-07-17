Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона - 17.07.2026 Украина.ру
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Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона
Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона - 17.07.2026 Украина.ру
Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновлённую версию законопроекта об "адских" санкциях против России. Об этом 17 июля сообщают СМИ
2026-07-17T12:36
2026-07-17T14:52
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Документ обязывает президента США в течение 30 дней ввести санкции лично против президента России Владимира Путина, премьер-министра, глав Минобороны, МИД, Минфина, ФСБ, СВР и других высших чиновников. Также предусмотрены вторичные пошлины до 100% на товары из стран, покупающих российские энергоносители. Список из пяти крупнейших импортёров нефти и газа будет обновляться каждые полгода.Отменить санкции можно будет только после подписания полноценного мирного соглашения, принятого Украиной, с правом Конгресса заблокировать это решение. Ранее президент США Дональд Трамп давал понять, что поддержит законопроект лишь при условии личного контроля над введением и снятием ограничений, однако проект Блюменталя такой возможности не предусматривает.Демократы пытаются связать Трампу руки жёстким антироссийским законом. Вопрос в том, согласится ли президент на документ, который лишает его свободы манёвра и обязывает к конфронтации с Москвой.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, минобороны, минфин, мид, мир без границ
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минобороны, Минфин, МИД, Мир без границ

Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона

12:36 17.07.2026 (обновлено: 14:52 17.07.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruТрамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока
Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта до конца своего президентского срока - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновлённую версию законопроекта об "адских" санкциях против России. Об этом 17 июля сообщают СМИ
Документ обязывает президента США в течение 30 дней ввести санкции лично против президента России Владимира Путина, премьер-министра, глав Минобороны, МИД, Минфина, ФСБ, СВР и других высших чиновников.
Также предусмотрены вторичные пошлины до 100% на товары из стран, покупающих российские энергоносители. Список из пяти крупнейших импортёров нефти и газа будет обновляться каждые полгода.
Отменить санкции можно будет только после подписания полноценного мирного соглашения, принятого Украиной, с правом Конгресса заблокировать это решение. Ранее президент США Дональд Трамп давал понять, что поддержит законопроект лишь при условии личного контроля над введением и снятием ограничений, однако проект Блюменталя такой возможности не предусматривает.
Демократы пытаются связать Трампу руки жёстким антироссийским законом. Вопрос в том, согласится ли президент на документ, который лишает его свободы манёвра и обязывает к конфронтации с Москвой.
Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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