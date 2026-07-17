https://ukraina.ru/20260717/trampa-khotyat-obyazat-vvesti-sanktsii-lichno-protiv-putina-podrobnosti-novogo-zakonoproekta-1081574135.html

Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона

Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона - 17.07.2026 Украина.ру

Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил обновлённую версию законопроекта об "адских" санкциях против России. Об этом 17 июля сообщают СМИ

2026-07-17T12:36

2026-07-17T12:36

2026-07-17T14:52

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Документ обязывает президента США в течение 30 дней ввести санкции лично против президента России Владимира Путина, премьер-министра, глав Минобороны, МИД, Минфина, ФСБ, СВР и других высших чиновников. Также предусмотрены вторичные пошлины до 100% на товары из стран, покупающих российские энергоносители. Список из пяти крупнейших импортёров нефти и газа будет обновляться каждые полгода.Отменить санкции можно будет только после подписания полноценного мирного соглашения, принятого Украиной, с правом Конгресса заблокировать это решение. Ранее президент США Дональд Трамп давал понять, что поддержит законопроект лишь при условии личного контроля над введением и снятием ограничений, однако проект Блюменталя такой возможности не предусматривает.Демократы пытаются связать Трампу руки жёстким антироссийским законом. Вопрос в том, согласится ли президент на документ, который лишает его свободы манёвра и обязывает к конфронтации с Москвой.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, минобороны, минфин, мид, мир без границ