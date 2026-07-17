https://ukraina.ru/20260717/v-ssha-vystupili-so-srochnym-prizyvom-evropa-dolzhna-sama-platit-za-svoyu-oboronu-1081573914.html

В США выступили со срочным призывом: Европа должна сама платить за свою оборону

В США выступили со срочным призывом: Европа должна сама платить за свою оборону - 17.07.2026 Украина.ру

В США выступили со срочным призывом: Европа должна сама платить за свою оборону

США должны перестать инвестировать в оборону ЕС из-за риска эскалации с Россией. Об этом 17 июля пишет издание American Conservative

2026-07-17T12:29

2026-07-17T12:29

2026-07-17T12:32

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"Увеличение инвестиций в оборону грозит обернуться для США негативными последствиями. Постоянный рост бюджета может позволить европейским "ястребам" обострить ситуацию на Украине и повысить риск прямого столкновения с Россией", — говорится в публикации.Авторы отмечают, что, связывая обязательства США с расходами Европы на оборону, Дональд Трамп фактически даёт союзникам контроль над американской внешней политикой. При этом Пентагон уже проводит обзор своего военного присутствия в Европе с целью переложить основную ответственность за оборону Старого Света на самих европейцев.В начале июля Трамп на закрытом выступлении перед лидерами НАТО в Анкаре вновь потребовал от союзников нарастить военные расходы и больше уважать США. Об этом – в материале Ермаков объяснил, почему Трамп передумал выходить из НАТОО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

украина

европа

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новости, сша, украина, европа, дональд трамп, нато, ес, пентагон, мир без границ