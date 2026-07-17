https://ukraina.ru/20260717/kievskiy-rezhim-ozabochen-eksgumatsiey-belorussiya-narastila-vvp-novosti-k-etomu-chasu--1081571667.html

Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу

Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу - 17.07.2026 Украина.ру

Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу

Находящаяся под западными санкциями с прошлого века Белоруссия демонстрирует экономический рост, пока соседняя Украина воюет со внутренними и внешними врагами, свозя трупы бандитов со всей Европы. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T12:30

2026-07-17T12:30

2026-07-17T12:32

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🟥 В Екатеринбурге подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге. Он поджег два релейных шкафа.🟦 Топливо по талонам начали заливать на АЗС в Новороссийске. Чтобы заправиться, автолюбителям нужно оформить цифровой талон. Это можно сделать через чат-бот в мессенджере МАКС, позвонив на горячую линию или обратившись напрямую на АЗС. После получения — приехать на заправку к назначенному времени, сообщает пишет канал "Кубань 24";🟦 Правительство Китая повышает цены на моторное топливо. АЗС страны перепишут ценники с 18 июля, сообщает CCTV;🟦 Франция намерена ежегодно выдавать 250 тыс виз гражданам Алжира, пишет Le Figaro;🟦 ВВП Белоруссии за I полугодие 2026 года вырос до 149,6 миллиарда белорусских рублей ($51,6 млрд), прибавив 1,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщил Белстат;🟦 Президент США Дональд Трамп потребовал лишить лицензий телеканалы NBC и ABC, которые отказались транслировать его выступление с заявлениями о фальсификации выборов 2020 года, о завладении Китаем персональными данными избирателей и вмешательстве Венесуэлы в электронную форму голосования."Потому что они знают, насколько коррумпирована наша система, и не хотят это разоблачать. Они, как и другие СМИ, являются частью заговора. Они хотят продолжать это мошенничество", - заявил президент США, обосновывая отзыв лицензий.🟥 Армия США бомбит Иран шестую ночь подряд. КСИР исламской республики наносят удары по базам США в Сирии, Кувейте и Катаре;🟦 Украинские власти распорядились перезахоронить с воинскими почестями ещё одного главаря ОУН* — Евгения Коновальца. Его могила находится в Нидерландах. Киев готовится запросить у властей королевства разрешение на эксгумацию и вывоз останков, пишет RT. * Запрещена в РФ.Актуальное интервью: Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качествеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, оун, rt, минобороны, ввп, белоруссия, союзное государство, коновалец, сми, мир без границ