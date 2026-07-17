Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу - 17.07.2026 Украина.ру
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Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу
Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу - 17.07.2026 Украина.ру
Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу
Находящаяся под западными санкциями с прошлого века Белоруссия демонстрирует экономический рост, пока соседняя Украина воюет со внутренними и внешними врагами, свозя трупы бандитов со всей Европы. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T12:30
2026-07-17T12:32
новости
сша
украина
дональд трамп
оун
rt
минобороны
ввп
белоруссия
союзное государство
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🟥 В Екатеринбурге подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге. Он поджег два релейных шкафа.🟦 Топливо по талонам начали заливать на АЗС в Новороссийске. Чтобы заправиться, автолюбителям нужно оформить цифровой талон. Это можно сделать через чат-бот в мессенджере МАКС, позвонив на горячую линию или обратившись напрямую на АЗС. После получения — приехать на заправку к назначенному времени, сообщает пишет канал "Кубань 24";🟦 Правительство Китая повышает цены на моторное топливо. АЗС страны перепишут ценники с 18 июля, сообщает CCTV;🟦 Франция намерена ежегодно выдавать 250 тыс виз гражданам Алжира, пишет Le Figaro;🟦 ВВП Белоруссии за I полугодие 2026 года вырос до 149,6 миллиарда белорусских рублей ($51,6 млрд), прибавив 1,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщил Белстат;🟦 Президент США Дональд Трамп потребовал лишить лицензий телеканалы NBC и ABC, которые отказались транслировать его выступление с заявлениями о фальсификации выборов 2020 года, о завладении Китаем персональными данными избирателей и вмешательстве Венесуэлы в электронную форму голосования."Потому что они знают, насколько коррумпирована наша система, и не хотят это разоблачать. Они, как и другие СМИ, являются частью заговора. Они хотят продолжать это мошенничество", - заявил президент США, обосновывая отзыв лицензий.🟥 Армия США бомбит Иран шестую ночь подряд. КСИР исламской республики наносят удары по базам США в Сирии, Кувейте и Катаре;🟦 Украинские власти распорядились перезахоронить с воинскими почестями ещё одного главаря ОУН* — Евгения Коновальца. Его могила находится в Нидерландах. Киев готовится запросить у властей королевства разрешение на эксгумацию и вывоз останков, пишет RT. * Запрещена в РФ.Актуальное интервью: Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качествеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, дональд трамп, оун, rt, минобороны, ввп, белоруссия, союзное государство, коновалец, сми, мир без границ
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, ОУН, RT, Минобороны, ВВП, Белоруссия, Союзное государство, Коновалец, СМИ, Мир без границ

Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу

12:30 17.07.2026 (обновлено: 12:32 17.07.2026)
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкСаммит ШОС -2025. День второй
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© РИА Новости . POOL
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Находящаяся под западными санкциями с прошлого века Белоруссия демонстрирует экономический рост, пока соседняя Украина воюет со внутренними и внешними врагами, свозя трупы бандитов со всей Европы. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Екатеринбурге подростка арестовали по делу о диверсии на железной дороге. Он поджег два релейных шкафа.
🟦 Топливо по талонам начали заливать на АЗС в Новороссийске. Чтобы заправиться, автолюбителям нужно оформить цифровой талон. Это можно сделать через чат-бот в мессенджере МАКС, позвонив на горячую линию или обратившись напрямую на АЗС. После получения — приехать на заправку к назначенному времени, сообщает пишет канал "Кубань 24";
🟦 Правительство Китая повышает цены на моторное топливо. АЗС страны перепишут ценники с 18 июля, сообщает CCTV;
🟦 Франция намерена ежегодно выдавать 250 тыс виз гражданам Алжира, пишет Le Figaro;
🟦 ВВП Белоруссии за I полугодие 2026 года вырос до 149,6 миллиарда белорусских рублей ($51,6 млрд), прибавив 1,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщил Белстат;
🟦 Президент США Дональд Трамп потребовал лишить лицензий телеканалы NBC и ABC, которые отказались транслировать его выступление с заявлениями о фальсификации выборов 2020 года, о завладении Китаем персональными данными избирателей и вмешательстве Венесуэлы в электронную форму голосования.
"Потому что они знают, насколько коррумпирована наша система, и не хотят это разоблачать. Они, как и другие СМИ, являются частью заговора. Они хотят продолжать это мошенничество", - заявил президент США, обосновывая отзыв лицензий.
🟥 Армия США бомбит Иран шестую ночь подряд. КСИР исламской республики наносят удары по базам США в Сирии, Кувейте и Катаре;
🟦 Украинские власти распорядились перезахоронить с воинскими почестями ещё одного главаря ОУН* — Евгения Коновальца. Его могила находится в Нидерландах. Киев готовится запросить у властей королевства разрешение на эксгумацию и вывоз останков, пишет RT.
* Запрещена в РФ.
Актуальное интервью: Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля
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