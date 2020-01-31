Олейник: «Ужесточение ЕС условий безвиза сильнее всего коснется Украины»
Олейник: «Ужесточение ЕС условий безвиза сильнее всего коснется Украины»
© РИА Новости, Нина Зотина
Днем ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для граждан Великобритании, собирающихся посетить Украину. 

Посол сказала, что вопрос безвизового режима — это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ, что и стало причиной того, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении, и эта политика не изменилась.

«После того, как мы выйдем из Евросоюза, визовый режим для украинцев будет продолжаться, то есть не будет изменений: если вы будете ехать в Великобританию из Украины, вам нужно будет получать визу», — заявила Симмонс. 

При этом она отметила, что Великобритания не будет открывать в Украине визовый центр, и решение о выдаче виз украинцам будет приниматься в региональном визовом центре, расположенном в Варшаве.