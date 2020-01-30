Для лечения пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, подойдут три препарата. Их названия содержаться во временных рекомендациях Минздрава РФ по профилактике нового вируса 2019-nCoV, передает 30 января РБК

Медики советуют использовать рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир.

Минздрав ссылается на анализ данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией, связанной с SARS (ТОРС, тяжелым острым респираторным синдромом) и MERS-CoV (ближневосточным острым респираторным синдромом).

Чаще всего для лечения названных заболеваний использовались эти противовирусные средства.

Коронавирус добрался до России?

В России подтвержденных случаев заболевания нет, однако правительство решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.







