Медики советуют использовать рибавирин, рекомбинантный интерферон бета-1b и лопинавир/ритонавир.
Минздрав ссылается на анализ данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией, связанной с SARS (ТОРС, тяжелым острым респираторным синдромом) и MERS-CoV (ближневосточным острым респираторным синдромом).
Чаще всего для лечения названных заболеваний использовались эти противовирусные средства.
О вспышке коронавируса в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря прошлого года. По состоянию на 30 января, в Китае общее число заболевших составило 7711 человек. Количество жертв эпидемии выросло до 170. Случаи заражения зафиксированы в 16 странах.
В России подтвержденных случаев заболевания нет, однако правительство решило закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.