В России усилят ответственность за оскорбления в интернете. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Кремля

Поручение было дано по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ), а также встречи с уполномоченными по правам человека в российских регионах.

«Администрации президента… рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в тексте документа.