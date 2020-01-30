Поручение было дано по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ), а также встречи с уполномоченными по правам человека в российских регионах.
«Администрации президента… рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в тексте документа.
Ответственными за эту работу президент назначил руководителя Администрации президента Антона Вайно и премьер-министра России Михаила Мишустина. Они должны разработать предложения к 1 июля этого года.