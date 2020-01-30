На Украине доходы сельскохозяйственных предприятий в 2019 году снизились на 43%. Об этом в четверг, 30 января, сообщил портал ProAgro Group

По словам директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрия Лупенко, уменьшение доходов на фоне опережающего роста себестоимости сельскохозяйственной продукции обусловило падение рентабельности ее производства на агропредприятиях почти в три раза. Если в 2018 году доход составлял 71,2 млрд грн, то за 2019 год он составляет около 31 млрд грн.

«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

При этом отмечается, что большая часть растениеводства по-прежнему остается прибыльной, так же, как и выращивание мяса птицы.