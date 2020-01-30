По словам директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрия Лупенко, уменьшение доходов на фоне опережающего роста себестоимости сельскохозяйственной продукции обусловило падение рентабельности ее производства на агропредприятиях почти в три раза. Если в 2018 году доход составлял 71,2 млрд грн, то за 2019 год он составляет около 31 млрд грн.
При этом доход от растениеводства уменьшился почти вполовину — до 33 млрд грн, животноводство также может стать убыточным (-2,1 млрд грн). Больше всего сельхозпредприятия потеряли на реализации пшеницы — почти 24 млрд грн, кукурузы — более 18 млрд грн, рапса — более 3,4 млрд грн.
При этом отмечается, что большая часть растениеводства по-прежнему остается прибыльной, так же, как и выращивание мяса птицы.