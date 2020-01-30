Запасы пяти крупнейших газовых месторождений Украины истощены более чем на 80%. Об этом 29 января сообщили в группе «Укргазободычи» в Facebook

Газовые соглашения Россия-Украина. Предварительный результат компромисса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как отметили в «Укргаздобыче», сейчас компания инвестирует в поиск новых ресурсов, чтобы компенсировать добычу и естественное падение.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что эта ситуация была прогнозируемой, хотя украинская сторона говорила, что сможет справиться самостоятельно.

«Когда наши украинские коллеги говорили, что обойдутся без посторонней помощи, это был блеф, ориентированный на местных жителей. Сейчас становится понятно, что этот сезон без закупки газа Украина не выдержит», — сказал депутат.

Ананских добавил, что Киев может попробовать закупать дешевый российский газ или покупать топливо в других местах, «если у страны есть много денег».