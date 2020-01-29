Это первый случай заражения, зарегистрированный в Финляндии.
Как сообщают финляндские СМИ, китаянка покинула КНР пять дней назад. Врачи оценивают ее состояние как хорошее.
Китайский Ухань стал эпицентром пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4590 человек. Жертвами нового заболевания стали 132 человека, еще 103 удалось вылечить.
В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае и мире коронавируса МИД Украины рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок за границу.