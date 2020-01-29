Это первый случай заражения, зарегистрированный в Финляндии.

Как сообщают финляндские СМИ, китаянка покинула КНР пять дней назад. Врачи оценивают ее состояние как хорошее.

Коронавирус может добраться до России в феврале
Коронавирус может добраться до России в феврале
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
Китайский Ухань стал эпицентром пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа. По данным ВОЗ, в мире заражены более 4590 человек. Жертвами нового заболевания стали 132 человека, еще 103 удалось вылечить.

В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае и мире коронавируса МИД Украины рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок за границу.

 

 

 

 

 