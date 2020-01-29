В Центральную больницу Лапландии (Финляндия) госпитализировали 32-летнюю туристку из Уханя с коронавирусной инфекцией. Об этом 29 января сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL)

Это первый случай заражения, зарегистрированный в Финляндии. Как сообщают финляндские СМИ, китаянка покинула КНР пять дней назад. Врачи оценивают ее состояние как хорошее. Коронавирус может добраться до России в феврале © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Китае и мире коронавируса МИД Украины рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок за границу.