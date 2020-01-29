Сначала, продолжил эксперт, этот закон писали, руководствуясь желаниями западных структур, а потом переписали таким образом, чтобы сохранить некоторые квоты для национального бизнеса и не пускать на земельный рынок иностранцев.
«Это не понравилось МВФ. Но в итоге он и не понравился украинским фермерам. То есть в нынешнем виде он не нравится никому, непонятна логика его принятия», — пояснил Молчанов.
А если закон не подходит ни внешнему, ни внутреннему инвестору, и тем более не нравится украинскому обществу, задается вопросом политолог, то вообще непонятно, зачем его было принимать.
Президент Украины Владимир Зеленский, добавил специалист, хочет открыть рынок земли только потому, что он искренне полагает, что это очень важно для страны, но почему это важно для страны, глава государства тоже сказать не может.