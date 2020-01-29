Принятие закона о рынке земли остановилось именно потому, что в нынешней версии документ уже не устраивает ни одну из заинтересованных сторон. Об этом рассказала политолог Кирилл Молчанов в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Мы получим допинг, но останемся у разбитого корыта» — Бортник о рынке земли © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Это не понравилось МВФ. Но в итоге он и не понравился украинским фермерам. То есть в нынешнем виде он не нравится никому, непонятна логика его принятия», — пояснил Молчанов.

А если закон не подходит ни внешнему, ни внутреннему инвестору, и тем более не нравится украинскому обществу, задается вопросом политолог, то вообще непонятно, зачем его было принимать.

Президент Украины Владимир Зеленский, добавил специалист, хочет открыть рынок земли только потому, что он искренне полагает, что это очень важно для страны, но почему это важно для страны, глава государства тоже сказать не может.