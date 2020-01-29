«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил, что делегация Украины намерена всячески мешать работе представителей РФ в Ассамблее.
Политолог Андрей Золотарев отмечал, что противники президента Владимира Зеленского внутри страны будут вовсю искать в работе Украины в ПАСЕ «капитулянтскую позицию», обвинять руководство страны и парламента в непоследовательности и так далее.