Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько поздравила главу российской делегации, зампреда Госдумы Петра Толстого с избранием на должность вице-спикера Ассамблеи. Об этом 29 января сообщается на канале в Telegram «Темный рыцарь»

«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», — говорится в сообщении. Брезгливо перешагнуть. Украинская делегация продолжила буянить в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Алексей Гончаренко сообщил, что делегация Украины намерена всячески мешать работе представителей РФ в Ассамблее. Политолог Андрей Золотарев отмечал, что противники президента Владимира Зеленского внутри страны будут вовсю искать в работе Украины в ПАСЕ «капитулянтскую позицию», обвинять руководство страны и парламента в непоследовательности и так далее.