«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», — говорится в сообщении.

Брезгливо перешагнуть. Украинская делегация продолжила буянить в ПАСЕ
Брезгливо перешагнуть. Украинская делегация продолжила буянить в ПАСЕ
© РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк
Ранее депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил, что делегация Украины намерена всячески мешать работе представителей РФ в Ассамблее.

Политолог Андрей Золотарев отмечал, что противники президента Владимира Зеленского внутри страны будут вовсю искать в работе Украины в ПАСЕ «капитулянтскую позицию», обвинять руководство страны и парламента в непоследовательности и так далее. 