Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Об этом сообщает «Юрлига» в понедельник, 27 января

Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях (с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию по выслуге лет для работников), определенных в оспариваемых нормах закона № 213.

После внесения изменений законом № 213 их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. КСУ расценил это как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии.

Если Зеленский подпишет закон об образовании, уволят 70 тыс. учителей-пенсионеров – профсоюз © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины — после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждый полный год такой работы мужчинам и на 1 год 4 месяца — женщинам;

работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест:

мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 Закона о пенсионном обеспечении, на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы — женщинам;

трактористы-машинисты, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — мужчины после достижения 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе;

женщины, работающие трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, — после достижения 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе;

женщины, работающие доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания;

женщины, занятые в течение полного сезона на выращивании, сборе и послесборочной обработке табака — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, — по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, который определяется Кабинетом министров, — после достижения 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет;

женщины, работающие в сельскохозяйственном производстве и воспитавшие пятеро и больше детей, — независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом министров;

водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и крупнотоннажных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:

мужчины — после достижения 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 6 месяцев;

женщины — после достижения 50 лет и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет.