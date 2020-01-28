Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в вопросе отношений Минска с Москвой ведет такую игру, которая в конечном итоге приведет президента Александра Лукашенко либо в тюрьму, либо к бегству. Об этом рассказал политолог Дмитрий Болкунец в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Эксперт объяснил, как отреагирует Россия, если Белоруссия пойдет по пути Украины © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Макей, продолжил Болкунец, ведет себя очень хитро и манипулирует Лукашенко в некоторых моментах, рассчитывая целиком и полностью развернуть политику Белоруссии в сторону Запада.

По его мнению, Лукашенко сегодня тоже не может обойтись без помощи Макея, поскольку он единственный человек в Белоруссии, который открыл ему двери в Запад.

При этом Лукашенко прекрасно понимает, что на Западе его никто не ждет, а если он не решит нефтегазовые споры с Москвой, то просто не удержит власть в стране, подчеркнул политолог.