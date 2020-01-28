«Он сегодня его соратник, но Макей делает разворот Белоруссии на Запад. Макей — это Петр Порошенко номер два для Белоруссии. Это человек, который ненавидит и делает все возможное, чтобы разрушить российско-белорусские отношения», — категоричен эксперт.
Макей, продолжил Болкунец, ведет себя очень хитро и манипулирует Лукашенко в некоторых моментах, рассчитывая целиком и полностью развернуть политику Белоруссии в сторону Запада.
По его мнению, Лукашенко сегодня тоже не может обойтись без помощи Макея, поскольку он единственный человек в Белоруссии, который открыл ему двери в Запад.
При этом Лукашенко прекрасно понимает, что на Западе его никто не ждет, а если он не решит нефтегазовые споры с Москвой, то просто не удержит власть в стране, подчеркнул политолог.