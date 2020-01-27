Украинское государственное предприятие «ВО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» заключил сделку с российским ООО «Промышленное обеспечение "Альфа-Металл"» на поставку алюминия на сумму в 42,9 миллиона гривен (109,5 млн рублей). По данным из системы «Прозорро», договор подписан 15 января

Олигархическая сила: Ахметов купил у россиян завод в Кривом Роге © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны.

Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.

В описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом «Южмаш» основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, главным разработчиком которой является американская компания Northrop Grumman Innovation System.