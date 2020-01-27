По соглашению, в этом году на украинское предприятие должен поступить алюминиевый прокат общим весом около 88,7 тонны.
Завод «Южмаш» входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины. С 2017 года «Южмаш» заключил с «Альфа-Металл» четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн рублей.
В описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом «Южмаш» основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, главным разработчиком которой является американская компания Northrop Grumman Innovation System.