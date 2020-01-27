«Ситуация в области безопасности остается напряженной, а поддерживаемые Ираном вооруженные группы остаются угрозой. Поэтому мы сохраняем бдительность», — сказал представитель Госдепа.
Он отметил, что, по данным департамента, с сентября 2019 года на посольства США в Ираке было совершено 14 нападений, организованных Ираном и поддерживаемыми им ополченцами.
В воскресенье стало известно, что три реактивных снаряда разорвались на территории американского посольства в Багдаде. Одна из ракет попала в ресторан дипмиссии.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что распорядился найти и наказать виновных за обстрел. Американские власти приняли решение эвакуировать своих сотрудников из Багдада.