Государственный департамент США призвал правительство Ирака выполнять обязательства по защите американских дипломатических объектов. Об этом 27 января сообщает CNN

Возле американского посольства в Ираке упали три ракеты – СМИ © AP, Nasser Nasser | AP, Nasser Nasser | Перейти в фотобанк сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что, по данным департамента, с сентября 2019 года на посольства США в Ираке было совершено 14 нападений, организованных Ираном и поддерживаемыми им ополченцами.

В воскресенье стало известно, что три реактивных снаряда разорвались на территории американского посольства в Багдаде. Одна из ракет попала в ресторан дипмиссии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил, что распорядился найти и наказать виновных за обстрел. Американские власти приняли решение эвакуировать своих сотрудников из Багдада.