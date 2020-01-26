По данным правоохранителей, информация о том, что Mercedes-Benz, припаркованный у ресторана «Венеция» на Славянской набережной, загорелся, поступила к ним примерно в 2:20.
Предварительная правовая квалификация преступления — часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Обстоятельства инцидента пока выясняются.
По данным Глаголы, сгоревший автомобиль принадлежит бывшему послу Украины в Швейцарии Игорю Диру.
«Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попытаюсь достать видео с камер», — написал журналист.
Глагола также опубликовал видео, на котором случайный прохожий запечатлел горящее авто.