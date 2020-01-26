В Ужгороде неизвестный поджег автомобиль бывшего посла Украины в Швейцарии. Поджигателя зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом 26 января на своей странице в Facebook рассказал журналист Виталий Глагола

По данным правоохранителей, информация о том, что Mercedes-Benz, припаркованный у ресторана «Венеция» на Славянской набережной, загорелся, поступила к ним примерно в 2:20.

ЧП на Одесской таможне. За что сожгли старую иномарку нового начальника © Facebook, Максим Нефедов

По данным Глаголы, сгоревший автомобиль принадлежит бывшему послу Украины в Швейцарии Игорю Диру.

«Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя. Я попытаюсь достать видео с камер», — написал журналист.

Глагола также опубликовал видео, на котором случайный прохожий запечатлел горящее авто.