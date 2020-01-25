Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения экс- уполномоченному Кабмина по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борису Бабину, подозреваемому в завладении 54 миллионов гривен (137,3 миллионов рублей) госсредств. Об этом сообщила пресс-служба ВАСУ в Facebook 25 января

СБУ установила причастность замминистра обороны Украины к хищению $1,3 млн при выполнении гособоронзаказа © Facebook, Гітлянська Олена | Перейти в фотобанк

Отмечается, что сторона обвинения просила применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако, после того как обвиняемый предоставил объяснения, прокуроры изменили ходатайство и попросили о домашнем аресте в ночное время суток.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о Бабине, которому 22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 миллионов 179 тысяч гривен госсредств. Аналогичные подозрения были предъявлены бывшему первому замминистра юстиции Украины, бенефициару компании «Золотой Мандарин Ойл» и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в сентябре 2013 года указанные лица направили в ЕСПЧ заявление о взыскании с госбюджета Украины 54 миллионов гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго». Следствие установило, что, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» не обращался в исполнительную службу за его реализацией, о чем не поставил в известность ЕСПЧ.

Кроме того, они скрыли факт уступки права требования к «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с тем же бывшим депутатом, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

По версии следствия, для сопровождения дела в суде экс-нардеп договорился с руководством Минюста, при содействии которого Бабин и подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу «Золотого Мандарина Ойл» указанную сумму из госбюджета.