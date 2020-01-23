Президентом Белоруссии может стать только тот, кто умеет решать проблемы республики в стране. Пока Александр Лукашенко эти проблемы решал, за его политическое будущее можно было не опасаться, но теперь все изменилось. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Белорусская номенклатура уже подыскивает замену Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Политолог отметил, что снижение доверия Москвы к Лукашенко будет означать для него резкое обострение борьбы за власть, которую он, конечно, проиграет. По его словам, белорусская номенклатура уже подыскивает человека ему на замену.

Потому что заменить Россию, которая ежегодно обеспечивает Белоруссии от 6 до 8 млрд долларов финансово-ресурсной поддержки, не сможет ни Евросоюз, ни МВФ, поэтому игра ведется по-крупному, заключил политолог.