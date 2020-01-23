«Как только Лукашенко эти проблемы решать не будет, собственная номенклатура его съест. Он знает о силовиках, об их невероятной продажности, что их надо все время кормить. Так что рано или поздно перейдет к репрессиям, а элита будет огрызаться», — категоричен эксперт.
Политолог отметил, что снижение доверия Москвы к Лукашенко будет означать для него резкое обострение борьбы за власть, которую он, конечно, проиграет. По его словам, белорусская номенклатура уже подыскивает человека ему на замену.
Потому что заменить Россию, которая ежегодно обеспечивает Белоруссии от 6 до 8 млрд долларов финансово-ресурсной поддержки, не сможет ни Евросоюз, ни МВФ, поэтому игра ведется по-крупному, заключил политолог.