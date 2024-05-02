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Новая цветная революция? В Грузии растёт градус противостояния

Новая цветная революция? В Грузии растёт градус противостояния - 02.05.2024 Украина.ру

Новая цветная революция? В Грузии растёт градус противостояния

Мирные протесты против закона об иноагентах, которые в столице Грузии Тбилиси начались 15 апреля, в последние несколько дней превратились в насильственные

2024-05-02T17:58

2024-05-02T17:58

2024-05-02T18:00

эксклюзив

грузия

тбилиси

акции протеста

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Столкновения между демонстрантами и полицией начались 30 апреля и 1 мая – в дни, когда парламент страны обсуждал и принимал законопроект во втором чтении. Участники акции протеста бросают во двор парламента камни, бутылки и другие предметы, а полицейские пускают в сторону протестующих слезоточивый газ и используют водометы. Молодежь строит перед парламентом баррикады и жжёт костры.По данным министерства здравоохранения Грузии на 2 мая, в центре Тбилиси дежурит около 20 бригад "скорой помощи". Десяткам граждан, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов, оказывается медицинская помощь. Чаще всего речь идет о головных болях и жжении в глазах, вызванных воздействием слезоточивого газа, уточнили в Минздраве.В ведомстве уточнили, что восемь демонстрантов, получивших различные травмы, в том числе раны на лице, голове и других частях тела, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.Первый замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что в столкновении с демонстрантами пострадали также семь сотрудников МВД Грузии. По его словам, "протестующие пытаются прорваться в здание парламента с помощью насильственных действий, используя различные предметы и конструкции, а также применяя слезоточивый газ неизвестного происхождения, и нападают на находящихся во дворе здания парламента полицейских".Напомним, что в соответствии с законопроектом "О прозрачности иностранного влияния", все некоммерческие организации и средства массовой информации, соответствующие определению "организации, работающей в интересах иностранной силы", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Регистрация подразумевает заполнение декларации и отражение всех доходов компании.За образец грузинские законодатели взяли американский "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA). При этом в грузинском варианте он намного либеральнее. Законопроект требует лишь декларирования доходов НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа, и предусматривает штраф, а не тюремное заключение для его нарушителей.Президент против правительстваДемонстрантов поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. При этом она напомнила протестующим, что главная политическая борьба в стране идет уже не против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а за победу на предстоящих парламентских выборах. Эта победа важна для того, чтобы "упразднить все отдаляющие Грузию от Евросоюза законы", сказала Зурабишвили.Президент также призвала министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури "немедленно прекратить разгон мирной демонстрации и применение непропорциональной силы" по отношению к молодежи, пришедшей с "голыми руками"."Ответственность полностью ложится на правительство. Грузинскому народу отказано в праве на мирный протест", ― заявила президент на своей странице в соцсетях.Ранее Зурабишвили обещала, что если парламент примет законопроект об иноагентах, она наложит на него вето.С другой стороны, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что обеспечение прозрачности деятельности неправительственных организаций принесет стране мир и стабильность.По его словам, протесты будут продолжаться на всех этапах принятия закона об иноагентах, но в долгосрочной перспективе этот документ "успокоит страну"."Акции будут сегодня, во время третьего чтения, во время преодоления вето. Мы, безусловно, примем закон, и будет дискомфорт несколько дней, но мы на многие годы защитим страну от поляризации и радикализации", – сказал Кобахидзе.По его мнению, это принципиальная национальная задача. Кобахидзе полагает, что законопроект внесет важнейший вклад в укрепление государственного суверенитета и в профилактику насильственных действий политических меньшинств, подобных тому, что происходило 1 мая перед зданием парламента.В США недовольны грузинским руководством. Без "российской агрессии" не обошлосьТем временем в Госдепартаменте США заявили, что проект закона об иноагентах, выдвинутый парламентом Грузии, угрожает евроатлантической интеграции этого государства."Этот законопроект и антизападная риторика "Грузинской мечты" ставят Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении, которое американское внешнеполитическое ведомство распространило 2 мая.Госдеп США полагает, что "цель принятия закона - заставить замолчать критиков и разрушить активное гражданское общество Грузии".В ведомстве напомнили, что Запад уже 32 года помогает Тбилиси развивать экономику и демократию, а последние действия грузинского правительства "в корне подрывают прочные отношения, которые у нас сложились с правительством и народом Грузии".Посольство США в Грузии со своей стороны опубликовало сообщение, в котором говорится, что заявления грузинского руководства об угрозах, исходящих от иностранного финансирования, подрывают отношения с США.При этом представители "Грузинской мечты" неоднократно подчеркивали, что предлагаемый ими законопроект намного мягче соответствующего закона об иностранных агентах, который действует в других странах Запада, в том числе в США.Журавль в небе и реальная политикаПолитолог Каринэ Гевогян считает, что в Грузии идет попытка новой цветной революции. Ее осуществляют те же силы, которые сегодня поддерживают Украину в ее конфликте против России, полагает эксперт."Я рассматриваю ситуацию в Грузии в контексте ситуации в Закавказье и на постсоветском пространстве в целом. Нам поджигают все постсоветское пространство из зон безопасности, открывая для нас вторые и третьи фронты. Мы увидим, какие события будут разворачиваться в Средней Азии и Казахстане. Меня не удивит, если что-то подобное произойдет и там. При этом я не исключаю серьезного напряжения в Прибалтике в отношении Калининграда", - рассказала политолог.По словам Геворгян, для Грузии вступление в Евросоюз – это журавль в небе, а на сегодняшний день грузинское правительство руководствуется соображениями, которые можно описать немецким выражением Realpolitik."Поэтому на сегодняшний день они пытаются сделать все для того, чтобы повысить уровень собственного суверенитета, а там либо ишак помрет, либо падишах", - сказала Геворгян.Политолог считает, что в разработке сценария нынешних событий в Тбилиси важную роль играют США в лице нынешней администрации и Великобритания в лице своих спецслужю. По ее словам, их роль на земле весьма существенна."Сценарий новой цветной революции в Грузию отвезла новый посол США Робин Данниган, когда поехала туда в начале этого года. Этот сценарий касается также и Армении, где в настоящее время идут протесты и где ситуация непонятная, поскольку там демаркация границы с Азербайджаном идет впереди делимитации. Это что-то новое. Понятно, что все эти действия нацелены на выдавливание российского военного присутствия из Армении, а соответственно – из всего Закавказья", - рассказала Геворгян.Учитывая твердость руководства Грузии и то, что оно сумело собрать своих сторонников, не факт, что сценарий Запада на этот раз сработает, отметила политолог. С другой стороны, мы видим, как повышается градус в этом противостоянии и как демонстранты уже сами пускают слезоточивый газ в полицию, продолжила она."Пока есть надежда на то, что грузинским властям удастся удержать эту ситуацию, но тоже не без последствий. Это может быть чревато санкциями в отношении Грузии, ухудшением положения населения и последующим сносом правительства в связи с тем, что у власти будут связаны руки. И при этом Россия вряд ли сможет поддерживать эту власть", - сказала политолог.По мнению Геворгян, российское внешнеполитическое ведомство, к сожалению, не расчерчивает сценарии, направленные на предотвращение создания очагов напряжения вблизи границ России. Поэтому любые события в Закавказье (в Армении, Грузии, Азербайджане) всегда могут сработать по закону сообщающихся сосудов и поджечь ситуацию на Северном Кавказе, предупредила Каринэ Геворгян.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, тбилиси, акции протеста, сша, саломе зурабишвили, ес, нато, минздрав, полиция