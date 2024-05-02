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Кровавая трагедия в Одессе: активист антимайдана о событиях 2 мая, партизанах и освобождении города
Кровавая трагедия в Одессе: активист антимайдана о событиях 2 мая, партизанах и освобождении города - 02.05.2024 Украина.ру
Кровавая трагедия в Одессе: активист антимайдана о событиях 2 мая, партизанах и освобождении города
Сегодня исполнилось 10 лет с момента трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Несмотря на годы войны, которую вскоре после этих событий развязал незаконный киевский... Украина.ру, 02.05.2024
2024-05-02T16:45
2024-05-02T16:45
2024-05-02T16:45
видео
одесса
россия
донецк
сбу
вооруженные силы украины
трагедия
2 мая 2014 года
убийство
одесская хатынь
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Сегодня исполнилось 10 лет с момента трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Несмотря на годы войны, которую вскоре после этих событий развязал незаконный киевский режим против жителей Донбасса, и специальную военную операцию, которую начала Россия в феврале 2022 года, чтобы прекратить затянувшийся конфликт, боль от той майской трагедии не становится слабее.Мы пообщались с непосредственным участником кровавых событий Русланом Долгошеей, который и после этой трагедии не прекратил бороться с преступным украинским режимом и стал одним из лидеров одесских партизан, фактически открывших второй фронт против украинских нацистов в то время, когда киевский режим отправил войска против Донецка и Луганска. С началом СВО он пошёл добровольцем на фронт, чтобы сделать всё возможное для освобождения своего родного города.
одесса
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донецк
одесская хатынь
майдан
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