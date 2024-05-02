https://ukraina.ru/20240502/1054860483.html

Скандал со складами оружия. Итоги 2 мая на Украине

Скандал со складами оружия. Итоги 2 мая на Украине - 02.05.2024 Украина.ру

Скандал со складами оружия. Итоги 2 мая на Украине

На Украине разгорается скандал с утечкой информации о складах с оружием

2024-05-02T18:30

2024-05-02T18:30

2024-05-02T18:30

хроники

эксклюзив

украина

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/02/1054860361_0:0:426:241_1920x0_80_0_0_369537f95eaec71ee99d8e480e0bca1e.jpg

Бывший народный депутат от партии "Самопомощь" Анна Гопко обвинила власти в сливе информации о складах с оружием после того, как один из таких складов был уничтожен в Одессе."Важно, чтобы внутри страны те, которые сливали [информацию] раньше и были случаи, колы приходил и Storm Shadow-ы и другие виды вооружения — туда не прилетали очень так точно российские ракеты и не уничтожали наше пополнение боеприпасов или высокоточного или дальнобойного оружия", - заявила Гопко в интервью NV.ua.Когда журналист уточнил, говорит ли политик о российской агентуре на Украине, та ответила утвердительно."Собственно, да. И о тех, кто делает всё, чтобы препятствовать Украине в победе. Они истощают изнутри, они сдают важную информацию врагу, работают с наведением на важные объекты. И это наносит вред", - подчеркнула Гопко.Она также призвала к расправе над Украинской православной церковью и запрете Telegram на Украине.В словах Гопко на Украине усмотрели атаку на власть."Получается соросята и грантоеды подтверждают информацию, что во всех коммерческих/гражданских складах, куда прилетали русские ракеты, находилось вооружение. В телеграме давно все инсайдили, что Офис Президента использует гражданские объекты для хранения вооружения и размещения личного состава. Такие месседжи от соросят, означают тот факт, что грызня за власть будет усиливаться", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Картель".Он обратил внимание на смену заставки к видео с Гопко. Первоначально оно называлось "Почему прилетает точно по складам с оружием. Кто сливает информацию?". Спустя несколько часов название изменили. Теперь в названии утверждалось, что россияне "ударили прямо по складу с Storm Shadow". При этом вопрос о сливе информации был задан уже в прошедшем времени.Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - также подтвердил использование Украиной гражданской инфраструктуры для военных нужд."Подстава от соросят. Они решили выбрать стратегию атак на власть через кейс "ошибок" Офиса президента в размещении важного вооружения. Как видим сам факт, что склады "Новой Почты", или "Розетки", или любого другого ритейлера, - это не просто гражданский объект, это военный. Мы давно пишем о том, что Банковая использует гражданскую инфраструктуру для военных целей. Но, верно многие заметили, что данный кейс демонстрируют внутреннюю войну элит, что означает, что единства в стране нет и все ведут борьбу за власть и деньги, а война - это прикрытие", - указывалось в публикации.В другой заметке телеграм-канал вспомнил и "дело вагнеровцев" в 2021 году, когда в сливе информации и срыве операции украинских спецслужб обвинили главу Офиса президента Андрея Ермака."Наш источник заявил, что западная клиентела начинает медийную кампанию под названием shadowgate, по аналогии с нашумевшей в 2021 году "Wagnergate", когда обвиняли Главу ОП Ермака в сливе информации по "вагнеровцам". Причина в том, что ВС РФ в последние месяцы начали точно выявлять и бить по самым дорогим складам с игрушками, штабам ВСУ, центрам управления, сбором силовых верхушек и т.д.. Кто-то из самых высоких украинских кабинетов, начал массово сливать россиянам самую важную и порой секретную информацию", - писал "Легитимный".Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - также воспринял критику Гопко как атаку на Офис президента."Западная клиентела в открытую критикует Офис Президента за слив информации с координатами груза ракет. Это не первый случай, когда западное оружие уничтожается на складах", - отмечалось в публикации канала.В России тем временем обратили внимание на использование Украиной гражданских складов для военных нужд."Как уже неоднократно говорил, использование гражданских объектов для маскировки, это такая себе военная хитрость. Как бы украинцы не радовались, "ой какие мы хитренькие, вот москали, выкусите", они просто плохо учили военную историю, и забыли или не знали отчего появились термины комбатант и нонкомбатант. Они в первую очередь появились, чтоб обоюдно для обеих воюющих сторон снизить потери мирных, отчего когда то и договорились государства между собой, о правилах ведения боевых действий. И вовсе не из-за рыцарского пафоса, а потому что любая война рано или поздно заканчивается, и издержки потом могут аукаться довольно долго. К сожалению, украинцы про это не думают, а следовательно вычёркивают себя из числа стран, соблюдающих правила ведения войны. А поэтому все их стенания что поражен жилой дом, гражданский склад, не имеют морального веса. Наоборот, теперь военное руководство ВСУ, становятся военными преступниками, которые где только могут, используют живой щит из гражданских. То есть налицо явные признаки террористической организации", - указал инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.К своей записи он прикрепил видео, снятое украинцами. На нём были запечатлены бронетранспортёры, находившиеся в грузовиках с маркировкой "Новая Почта". Васильев призвал напоминать о подобном поведении украинских военных всему миру."Об этом надо постоянно напоминать всему миру, несмотря на то, что Запад лицемерно не замечает. Запад не замечает, а вот для глобального Юга, это серьёзный аргумент, что выливается в сотрудничество с нами и таким образом косвенной поддержке со стороны большей части планеты. Вот такая цена селюковой недальновидной хитрости", - резюмировал он.На заявление Гопко обратил внимание и военкор Александр Коц."На Украине признают ювелирность наших ракетных ударов. Пока незалежный информационный мейнстрим старается убедить свою аудиторию в том, что русские ракеты бьют исключительно по больницам, детским садам и домам престарелых, отдельные персонажи рубят правду-матку. Экс-нардеп Верховной Рады Анна Гопко, облачившись в вышиванку, рассказывает о прилетах по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow. А также по местам хранения другой западной техники. Сетует, что удары были "очень точными". И связывает их со сливом информации российским спецслужбам. Что-то подсказывает, чем хуже у противника будут дела на фронте, тем больше будет сливов. Сейчас актуальны координаты складов с ракетами ATACMS, которые уже начали бить по нашим тыловым районам", - отметил он.Вечером 2 мая президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего и поручил принять все возможные меры для сокращения сроков поступления оружия от западных союзников на фронт."Был доклад министра обороны Рустема Умерова по графикам поступления оружия от партнеров в рамках обнародованных пакетов помощи. Поручил принять все возможные меры для сокращения сроков. Особенно это касается поставок средств ПВО", - рассказал в своём телеграм-канале Зеленский.Он также заслушал большой отчёт о степени готовности фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий. Его представили премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Государственной службы специального транспорта Александр Яковец.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на фронте и организации ротации подразделений. Также обсуждались темпы и потребности при комплектовании новых бригад.

https://ukraina.ru/20240502/1054848390.html

https://ukraina.ru/20240502/1054841587.html

https://ukraina.ru/20240501/1054824067.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, вооруженные силы украины