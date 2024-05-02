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Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества
Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества - 02.05.2024 Украина.ру
Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества
Президент России наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества за самоотверженность в работе. Соответствующий указ публикован на сайте правовых актов
2024-05-02T18:39
2024-05-02T18:39
2024-05-02T18:39
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Напомним, Гладков еще в 2003 году получил медаль "За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России", в 2006-м — ведомственную медаль Федеральной службы государственной статистики "За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи". Гладков — обладатель знаков отличия "Академик И.В. Курчатов" IV степени и "За содействие МВД России". В ноябре 2020 года президент Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области. Регион он возглавил после Евгения Савченко, который был последним ельцинским губернатором и занимал эту должность 27 лет. После того, как началась спецоперация Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. Губернатор нередко выезжает в прифронтовые районы Белгородщины, помощь пострадавшим оказывают оперативно.
https://ukraina.ru/20240401/1054222930.html
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, россия, владимир путин, обстрелы, сво, всу, орден, награда
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Владимир Путин, обстрелы, СВО, ВСУ, орден, награда
Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества
Президент России наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества за самоотверженность в работе. Соответствующий указ публикован на сайте правовых актов
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова", – сказано в документе.
Напомним, Гладков еще в 2003 году получил медаль "За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России", в 2006-м — ведомственную медаль Федеральной службы государственной статистики "За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи". Гладков — обладатель знаков отличия "Академик И.В. Курчатов" IV степени и "За содействие МВД России".
В ноябре 2020 года президент Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области. Регион он возглавил после Евгения Савченко, который был последним ельцинским губернатором и занимал эту должность 27 лет.
После того, как началась спецоперация Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. Губернатор нередко выезжает в прифронтовые районы Белгородщины, помощь пострадавшим оказывают оперативно.