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Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества

Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества - 02.05.2024 Украина.ру

Путин наградил губернатора Белгородской области орденом Мужества

Президент России наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества за самоотверженность в работе. Соответствующий указ публикован на сайте правовых актов

2024-05-02T18:39

2024-05-02T18:39

2024-05-02T18:39

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Напомним, Гладков еще в 2003 году получил медаль "За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России", в 2006-м — ведомственную медаль Федеральной службы государственной статистики "За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи". Гладков — обладатель знаков отличия "Академик И.В. Курчатов" IV степени и "За содействие МВД России". В ноябре 2020 года президент Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области. Регион он возглавил после Евгения Савченко, который был последним ельцинским губернатором и занимал эту должность 27 лет. После того, как началась спецоперация Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. Губернатор нередко выезжает в прифронтовые районы Белгородщины, помощь пострадавшим оказывают оперативно.

https://ukraina.ru/20240401/1054222930.html

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, россия, владимир путин, обстрелы, сво, всу, орден, награда