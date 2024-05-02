Украинцам объяснили, как вести себя с русскими на Олимпиаде: отстраниться, не говорить и стучать
Разговаривать с русскими и белорусскими атлетами украинцам запрещено, от них также следует держаться на расстоянии "насколько это возможно". Соответствующие рекомендации перед Олимпиадой в Париже опубликовал для соотечественников Олимпийский комитет Украины (НОК)
Согласно документу, украинские спортсмены обязаны держаться на расстоянии от россиян и белорусов во время церемоний награждения насколько это возможно, а также воздерживаться от прямых контактов, так как это якобы может спровоцировать на "провокационные действия".
"Не принимать участие в любом общении в социальных сетях и дискуссиях, не реагировать на их контент, не публиковать совместные фото и видеоролики как во время соревнований, так и за их пределами", – сказано в рекомендациях НОК.
Помимо прочего, украинцев обязали доносить на русских и белорусов в случае нарушения ими нейтрального статуса в ходе Игр. Также следует немедленно сообщать о любых попытках провокационных действий со стороны граждан РФ и Белоруссии.
Напомним, в конце прошлого года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже. Согласно требованиям, они должны выступать на без флага и гимна, под нейтральным статусом.
Всего 12 российских и восемь белорусских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года. В ответ на это, в ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись.
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