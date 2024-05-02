https://ukraina.ru/20240502/1054859220.html

Украинцам объяснили, как вести себя с русскими на Олимпиаде: отстраниться, не говорить и стучать

Украинцам объяснили, как вести себя с русскими на Олимпиаде: отстраниться, не говорить и стучать - 02.05.2024 Украина.ру

Украинцам объяснили, как вести себя с русскими на Олимпиаде: отстраниться, не говорить и стучать

Разговаривать с русскими и белорусскими атлетами украинцам запрещено, от них также следует держаться на расстоянии "насколько это возможно". Соответствующие рекомендации перед Олимпиадой в Париже опубликовал для соотечественников Олимпийский комитет Украины (НОК)

2024-05-02T17:47

2024-05-02T17:47

2024-05-02T17:47

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Согласно документу, украинские спортсмены обязаны держаться на расстоянии от россиян и белорусов во время церемоний награждения насколько это возможно, а также воздерживаться от прямых контактов, так как это якобы может спровоцировать на "провокационные действия". Помимо прочего, украинцев обязали доносить на русских и белорусов в случае нарушения ими нейтрального статуса в ходе Игр. Также следует немедленно сообщать о любых попытках провокационных действий со стороны граждан РФ и Белоруссии. Напомним, в конце прошлого года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже. Согласно требованиям, они должны выступать на без флага и гимна, под нейтральным статусом. Всего 12 российских и восемь белорусских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года. В ответ на это, в ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись.

https://ukraina.ru/20240401/1054240612.html

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