https://ukraina.ru/20240502/1054859885.html

Житель Белгородской области погиб при разборе противопехотной мины

Житель Белгородской области погиб при разборе противопехотной мины - 02.05.2024 Украина.ру

Житель Белгородской области погиб при разборе противопехотной мины

В селе Вторая Наумовка Белгородского района мирный житель, который пытался разобрать противопехотную мину, получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом 2 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-05-02T18:00

2024-05-02T18:00

2024-05-02T18:01

новости

белгородская область

вячеслав гладков

минобороны

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Он уточнил, что трагедия произошла в том населенном пункте, где сегодня продолжает действовать режим ЧС и жители там не должны находиться. Гладков добавил, что сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб. Ранее в Минобороны сообщали, что операторы противовоздушной обороны обнаружили и сбили два беспилотника украинской армии над территорией Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.

https://ukraina.ru/20240408/1054368510.html

белгородская область

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, минобороны