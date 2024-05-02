Житель Белгородской области погиб при разборе противопехотной мины
18:00 02.05.2024 (обновлено: 18:01 02.05.2024)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
В селе Вторая Наумовка Белгородского района мирный житель, который пытался разобрать противопехотную мину, получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом 2 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Он уточнил, что трагедия произошла в том населенном пункте, где сегодня продолжает действовать режим ЧС и жители там не должны находиться.
"Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет – вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей! Повторюсь: взрывоопасные предметы трогать нельзя!", – напомнил глава региона.
Гладков добавил, что сейчас на месте происшествия работают представители оперативных служб.
Ранее в Минобороны сообщали, что операторы противовоздушной обороны обнаружили и сбили два беспилотника украинской армии над территорией Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.