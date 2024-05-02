https://ukraina.ru/20240502/1054853981.html

Шольц и Макрон обсудят предстоящий визит Си Цзиньпина на тайном ужине – СМИ

Шольц и Макрон обсудят предстоящий визит Си Цзиньпина на тайном ужине – СМИ - 02.05.2024 Украина.ру

Шольц и Макрон обсудят предстоящий визит Си Цзиньпина на тайном ужине – СМИ

В четверг, 2 мая, канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе "секретного ужина" лидеры двух стран обсудят политику Евросоюза и Китая, передает Politico

2024-05-02T16:36

2024-05-02T16:36

2024-05-02T16:36

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"Тайная встреча двух лидеров ЕС-тяжеловесов, которая состоится всего за несколько дней до визита председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, описывается как полу-частное мероприятие: Шольц и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске во французской столице, где они встретятся с Макроном и его женой Брижит во французском ресторане", – говорится в публикации. По словам анонимных источников издания, в так называемом тайном ужине советники не примут участие. СМИ напоминает, что лидеры Германии и Франции неоднократно конфликтовали в последние годы. Речь идет, в том числе, о решительной поддержке Макрона киевского режима: когда президент Франции допустил отправку войск на Украину, Шольц такое развитие событий решительно отверг. В ходе ужина, ключевой темой обсуждения станет визит Си Цзиньпина, который прибывает во Францию в воскресенье. По данным источника, встреча даст Шольцу возможность рассказать Макрону о своей встрече с главой КНР в Пекине в апреле. "Шольц и Макрон также расходятся во мнениях по поводу возможного введения тарифов ЕС на субсидируемые китайские электромобили", – добавляют журналисты. Помимо этого, Макрон будет пытаться убедить Шольца присоединиться к нему на встрече с Си Цзиньпином на следующей неделе вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Еще одной вероятной темой встречи станет оборона и финансирование ЕС. Макрон настаивает на так называемых оборонных облигациях, которые предполагают совместную европейскую эмиссию долга для финансирования военных инвестиций, а Шольц пока эту идею не поддерживает. Ранее западное СМИ сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон испытывает презрение к позиции канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине и у лидеров двух стран отсутствует взаимопонимание в этом вопросе.

https://ukraina.ru/20240417/1054549603.html

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новости, франция, китай, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, си цзиньпин, politico, еврокомиссия, сво