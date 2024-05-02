https://ukraina.ru/20240502/1054855482.html
Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку
Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку - 02.05.2024 Украина.ру
Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку
В Варшаве женщина напала на белоруску за то, что она говорила на русском языке. Используя ненормативную лексику полячка требовала, чтобы "украинка" возвращалась обратно на Родину, передает портал Warsawhere
2024-05-02T17:01
2024-05-02T17:01
2024-05-02T17:02
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Жительница Варшавы приняла белоруску за украинку, агрессивно кричала в ее сторону, а после и вовсе плюнула ей в лицо из-за того, что та беседовала с подругой на русском языке. Пострадавшая не стала терпеть такое поведение и ударила женщину ногой по ягодицам. В отместку полячка схватила белоруску за волосы, а ее спутник нанес несколько ударов. Соответствующее видео опубликовано на сайте издания. По словам 22-летней белоруски, которая подверглась нападению, мужчина и женщина были пьяны. Примечательно, что жители столицы Польши не только не попытались помочь жертве, но и наблюдали за всем со стороны, снимая факты насилия на свои мобильные телефоны. Пострадавшая отправилась в полицию, чтобы снять побои. Отмечается, что правоохранители начали расследование по делу о "публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку". Если злоумышленников найдут и признают виновными, им грозит до трех лет тюрьмы.
https://ukraina.ru/20230715/1048037481.html
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новости, варшава, польша, белоруссия, русский язык, русофобия, украинские беженцы
Новости, Варшава, Польша, Белоруссия, Русский язык, Русофобия, украинские беженцы
Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку
17:01 02.05.2024 (обновлено: 17:02 02.05.2024)
В Варшаве женщина напала на белоруску за то, что она говорила на русском языке. Используя ненормативную лексику полячка требовала, чтобы "украинка" возвращалась обратно на Родину, передает портал Warsawhere
Жительница Варшавы приняла белоруску за украинку, агрессивно кричала в ее сторону, а после и вовсе плюнула ей в лицо из-за того, что та беседовала с подругой на русском языке. Пострадавшая не стала терпеть такое поведение и ударила женщину ногой по ягодицам.
В отместку полячка схватила белоруску за волосы, а ее спутник нанес несколько ударов. Соответствующее видео
опубликовано на сайте издания.
По словам 22-летней белоруски, которая подверглась нападению, мужчина и женщина были пьяны. Примечательно, что жители столицы Польши не только не попытались помочь жертве, но и наблюдали за всем со стороны, снимая факты насилия на свои мобильные телефоны.
"Через несколько минут кто-то из прохожих сказал, что вызовет полицию, если женщина не прекратит издеваться над девушкой. Нападавшая испугалась, отпустила белоруску и вместе с мужчиной убежала в близлежащий двор", – рассказала очевидец происшествия.
Пострадавшая отправилась в полицию, чтобы снять побои. Отмечается, что правоохранители начали расследование по делу о "публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку". Если злоумышленников найдут и признают виновными, им грозит до трех лет тюрьмы.