https://ukraina.ru/20240502/1054855482.html

Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку

Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку - 02.05.2024 Украина.ру

Говорила по-русски: пьяная полячка напала на белоруску, приняв ее за украинку

В Варшаве женщина напала на белоруску за то, что она говорила на русском языке. Используя ненормативную лексику полячка требовала, чтобы "украинка" возвращалась обратно на Родину, передает портал Warsawhere

2024-05-02T17:01

2024-05-02T17:01

2024-05-02T17:02

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Жительница Варшавы приняла белоруску за украинку, агрессивно кричала в ее сторону, а после и вовсе плюнула ей в лицо из-за того, что та беседовала с подругой на русском языке. Пострадавшая не стала терпеть такое поведение и ударила женщину ногой по ягодицам. В отместку полячка схватила белоруску за волосы, а ее спутник нанес несколько ударов. Соответствующее видео опубликовано на сайте издания. По словам 22-летней белоруски, которая подверглась нападению, мужчина и женщина были пьяны. Примечательно, что жители столицы Польши не только не попытались помочь жертве, но и наблюдали за всем со стороны, снимая факты насилия на свои мобильные телефоны. Пострадавшая отправилась в полицию, чтобы снять побои. Отмечается, что правоохранители начали расследование по делу о "публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку". Если злоумышленников найдут и признают виновными, им грозит до трех лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20230715/1048037481.html

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новости, варшава, польша, белоруссия, русский язык, русофобия, украинские беженцы