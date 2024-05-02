Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ - 02.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240502/1054856990.html
Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ
Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ - 02.05.2024 Украина.ру
Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ
Гражданам Киргизии следует на некоторое время воздержаться от поездок в Россию, призвали в Министерстве иностранных дел республики 2 мая. Причины для таких рекомендаций не называются
2024-05-02T17:17
2024-05-02T17:17
новости
киргизия
россия
министерство иностранных дел
мид
сво
инаугурация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102961/45/1029614574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbc8c343c1c7bf723a8f34df15148a31.jpg
В пресс-релизе на сайте ведомства говорится, что гражданам Киргизии рекомендуется временно отказаться от посещения территории РФ до приостановления действия ранее введенных дополнительных мер безопасности и ужесточения режима контроля на государственной границе. Как отметили в МИД, при отсутствии достаточных оснований для посещения России, лучше не ехать в эту страну. Примечательно, что после теракта в "Крокус Сити Холле" МИД республики уже рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в Россию "до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу". Пребывающим в РФ соотечественникам рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Ранее с пометкой "срочно" Министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию.
https://ukraina.ru/20240412/1054478170.html
киргизия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102961/45/1029614574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247170a338a8b0d33ada2595a8395d8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киргизия, россия, министерство иностранных дел, мид, сво, инаугурация
Новости, Киргизия, Россия, министерство иностранных дел, МИД, СВО, инаугурация

Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ

17:17 02.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Гражданам Киргизии следует на некоторое время воздержаться от поездок в Россию, призвали в Министерстве иностранных дел республики 2 мая. Причины для таких рекомендаций не называются
В пресс-релизе на сайте ведомства говорится, что гражданам Киргизии рекомендуется временно отказаться от посещения территории РФ до приостановления действия ранее введенных дополнительных мер безопасности и ужесточения режима контроля на государственной границе.
Как отметили в МИД, при отсутствии достаточных оснований для посещения России, лучше не ехать в эту страну.
"Если вам необходимо поехать в РФ, то нужно заранее проверить, нет ли ограничений на въезд", — подчеркивается в публикации.
Примечательно, что после теракта в "Крокус Сити Холле" МИД республики уже рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в Россию "до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу". Пребывающим в РФ соотечественникам рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Ранее с пометкой "срочно" Министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию.
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
12 апреля, 15:02
Песков рассказал о мерах безопасности перед инаугурацией ПутинаПопытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают. Об этом сообщил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
НовостиКиргизияРоссияминистерство иностранных делМИДСВОинаугурация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала