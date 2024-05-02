https://ukraina.ru/20240502/1054856990.html
Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ
Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ - 02.05.2024 Украина.ру
Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ
Гражданам Киргизии следует на некоторое время воздержаться от поездок в Россию, призвали в Министерстве иностранных дел республики 2 мая. Причины для таких рекомендаций не называются
2024-05-02T17:17
2024-05-02T17:17
2024-05-02T17:17
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В пресс-релизе на сайте ведомства говорится, что гражданам Киргизии рекомендуется временно отказаться от посещения территории РФ до приостановления действия ранее введенных дополнительных мер безопасности и ужесточения режима контроля на государственной границе. Как отметили в МИД, при отсутствии достаточных оснований для посещения России, лучше не ехать в эту страну. Примечательно, что после теракта в "Крокус Сити Холле" МИД республики уже рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в Россию "до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу". Пребывающим в РФ соотечественникам рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Ранее с пометкой "срочно" Министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию.
https://ukraina.ru/20240412/1054478170.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киргизия, россия, министерство иностранных дел, мид, сво, инаугурация
Новости, Киргизия, Россия, министерство иностранных дел, МИД, СВО, инаугурация
Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ
Гражданам Киргизии следует на некоторое время воздержаться от поездок в Россию, призвали в Министерстве иностранных дел республики 2 мая. Причины для таких рекомендаций не называются