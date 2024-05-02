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Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ

Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ - 02.05.2024 Украина.ру

Власти Киргизии уже дважды рекомендовали соотечественникам воздержаться от поездок в РФ

Гражданам Киргизии следует на некоторое время воздержаться от поездок в Россию, призвали в Министерстве иностранных дел республики 2 мая. Причины для таких рекомендаций не называются

2024-05-02T17:17

2024-05-02T17:17

2024-05-02T17:17

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В пресс-релизе на сайте ведомства говорится, что гражданам Киргизии рекомендуется временно отказаться от посещения территории РФ до приостановления действия ранее введенных дополнительных мер безопасности и ужесточения режима контроля на государственной границе. Как отметили в МИД, при отсутствии достаточных оснований для посещения России, лучше не ехать в эту страну. Примечательно, что после теракта в "Крокус Сити Холле" МИД республики уже рекомендовал согражданам временно воздержаться от поездок в Россию "до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу". Пребывающим в РФ соотечественникам рекомендовали воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Ранее с пометкой "срочно" Министерство иностранных дел Таджикистана порекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию.

https://ukraina.ru/20240412/1054478170.html

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новости, киргизия, россия, министерство иностранных дел, мид, сво, инаугурация