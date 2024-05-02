Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы - 02.05.2024 Украина.ру
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Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы
Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы - 02.05.2024 Украина.ру
Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы
Шесть граждан Украины незаконно въехали в Молдавию, их задержала местная полиция
2024-05-02T17:35
2024-05-02T17:35
новости
украина
молдавия
владимир зеленский
госпогранслужба
уклонисты
государственная граница
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"Задержано шесть граждан Украины, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны", - отметили в пограничном ведомстве.Задержанные рассказали, что каждый из них заплатил по 4 тысячи долларов организаторам перехода.Накануне стало известно, что украинский пограничник во время ночного патрулирования убежал в Молдавию. Он воспользовался моментом, когда его напарник уснул, переоделся в гражданскую одежду, оставил оружие и перешёл границу.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются покинуть страну.
https://ukraina.ru/20240427/1054771482.html
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новости, украина, молдавия, владимир зеленский, госпогранслужба, уклонисты, государственная граница
Новости, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Госпогранслужба, уклонисты, государственная граница

Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы

17:35 02.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкУчения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Шесть граждан Украины незаконно въехали в Молдавию, их задержала местная полиция
"Задержано шесть граждан Украины, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны", - отметили в пограничном ведомстве.
Задержанные рассказали, что каждый из них заплатил по 4 тысячи долларов организаторам перехода.
Накануне стало известно, что украинский пограничник во время ночного патрулирования убежал в Молдавию. Он воспользовался моментом, когда его напарник уснул, переоделся в гражданскую одежду, оставил оружие и перешёл границу.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются покинуть страну.
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