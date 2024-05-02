https://ukraina.ru/20240502/1054856369.html

Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы

Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы - 02.05.2024 Украина.ру

Шестерых украинцев задержала молдавская полиция из-за незаконного пересечения границы

Шесть граждан Украины незаконно въехали в Молдавию, их задержала местная полиция

2024-05-02T17:35

2024-05-02T17:35

2024-05-02T17:35

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молдавия

владимир зеленский

госпогранслужба

уклонисты

государственная граница

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"Задержано шесть граждан Украины, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны", - отметили в пограничном ведомстве.Задержанные рассказали, что каждый из них заплатил по 4 тысячи долларов организаторам перехода.Накануне стало известно, что украинский пограничник во время ночного патрулирования убежал в Молдавию. Он воспользовался моментом, когда его напарник уснул, переоделся в гражданскую одежду, оставил оружие и перешёл границу.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 22 апреля рассказал, что украинцы призывного возраста платят от 3 до 10 тысяч долларов за незаконный выезд из страны. Ежедневно порядка десяти мужчин пытаются покинуть страну.

https://ukraina.ru/20240427/1054771482.html

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новости, украина, молдавия, владимир зеленский, госпогранслужба, уклонисты, государственная граница