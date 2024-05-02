https://ukraina.ru/20240502/1054852682.html

ЕС изменил правила ради вступления Украины

ЕС изменил правила ради вступления Украины - 02.05.2024 Украина.ру

ЕС изменил правила ради вступления Украины

Европейский Союз отказывается от собственных правил ради вступления Украины. Об этом рассказал президент Венгерского института международных отношений Глэдден Паппин в интервью Brussels Signal

2024-05-02T15:40

2024-05-02T15:40

2024-05-02T15:40

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"Мало того, что вступление Украины началось с отмены многих правил, но [членство Украины в ЕС] будет – с точки зрения сельскохозяйственной ситуации – разрушительным для европейских фермеров", – предупредил Паппин.Он добавил, что такой ущерб будет только способствовать увеличению "политической нестабильности" и "экономическому хаосу" внутри блока.Процесс вступления Украины в ЕС рискует нанесли ущерб и отношениям блока с балканскими странами. Некоторые из них пытались присоединиться к ЕС на протяжении десятилетий."Процесс вступления Украины начался с исключения всех стран Западных Балкан, которые находились на пути восхождения в Европу в течение многих, многих лет", — отметил он.По его мнению, ЕС должен стремиться ускорить включение балканских стран, а не игнорировать их. Паппин предположил, что это станет главным приоритетом предстоящего председательства Венгрии в Совете ЕС.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.

https://ukraina.ru/20240424/1054689818.html

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