https://ukraina.ru/20240502/1054852682.html
ЕС изменил правила ради вступления Украины
ЕС изменил правила ради вступления Украины - 02.05.2024 Украина.ру
ЕС изменил правила ради вступления Украины
Европейский Союз отказывается от собственных правил ради вступления Украины. Об этом рассказал президент Венгерского института международных отношений Глэдден Паппин в интервью Brussels Signal
2024-05-02T15:40
2024-05-02T15:40
2024-05-02T15:40
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"Мало того, что вступление Украины началось с отмены многих правил, но [членство Украины в ЕС] будет – с точки зрения сельскохозяйственной ситуации – разрушительным для европейских фермеров", – предупредил Паппин.Он добавил, что такой ущерб будет только способствовать увеличению "политической нестабильности" и "экономическому хаосу" внутри блока.Процесс вступления Украины в ЕС рискует нанесли ущерб и отношениям блока с балканскими странами. Некоторые из них пытались присоединиться к ЕС на протяжении десятилетий."Процесс вступления Украины начался с исключения всех стран Западных Балкан, которые находились на пути восхождения в Европу в течение многих, многих лет", — отметил он.По его мнению, ЕС должен стремиться ускорить включение балканских стран, а не игнорировать их. Паппин предположил, что это станет главным приоритетом предстоящего председательства Венгрии в Совете ЕС.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.
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новости, украина, европа, венгрия, ес, еврокомиссия, европарламент, евросоюз
Новости, Украина, Европа, Венгрия, ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз
ЕС изменил правила ради вступления Украины
Европейский Союз отказывается от собственных правил ради вступления Украины. Об этом рассказал президент Венгерского института международных отношений Глэдден Паппин в интервью Brussels Signal
"Мало того, что вступление Украины началось с отмены многих правил, но [членство Украины в ЕС] будет – с точки зрения сельскохозяйственной ситуации – разрушительным для европейских фермеров", – предупредил
Паппин.
Он добавил, что такой ущерб будет только способствовать увеличению "политической нестабильности" и "экономическому хаосу" внутри блока.
Процесс вступления Украины в ЕС рискует нанесли ущерб и отношениям блока с балканскими странами. Некоторые из них пытались присоединиться к ЕС на протяжении десятилетий.
"Процесс вступления Украины начался с исключения всех стран Западных Балкан, которые находились на пути восхождения в Европу в течение многих, многих лет", — отметил он.
По его мнению, ЕС должен стремиться ускорить включение балканских стран, а не игнорировать их. Паппин предположил, что это станет главным приоритетом предстоящего председательства Венгрии в Совете ЕС.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.