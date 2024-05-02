https://ukraina.ru/20240502/1054860923.html

Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"

Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе" - 02.05.2024 Украина.ру

Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" подростков, которые оказали помощь людям во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий указ был публикован на сайте правовых актов в четверг, 2 мая

2024-05-02T18:57

2024-05-02T18:57

2024-05-02T18:57

новости

россия

владимир путин

награда

крокус сити

теракт

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1b/1054138755_97:0:1429:749_1920x0_80_0_0_5b9b073094fa6f79043a72f39b368dfb.jpg

Награду получил ученик общеобразовательной школы №19 Красногорска Артем Донсков. СМИ уже писали о героическом поступке 14-летнего парня, который несмотря на смертельную опасность, помог спастись людям. Во время страшной паники, пожара и стрельбы он с двумя другими подростками-гардеробщиками выводил людей из "Крокуса". Ему помогали 15-летний школьник Ислам Халилов и 17-летний студент колледжа Никита Иванов. Работая в гардеробе "Крокус Сити Холла" в момент теракта, они также помогли вывести из здания сотни людей, чем спасли их жизни.Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогли вывести людей из "Крокус Сити Холла" во время теракта

https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html

россия

крокус сити

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, награда, крокус сити, теракт, терроризм