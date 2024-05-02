Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе" - 02.05.2024 Украина.ру
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Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"
Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе" - 02.05.2024 Украина.ру
Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" подростков, которые оказали помощь людям во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий указ был публикован на сайте правовых актов в четверг, 2 мая
2024-05-02T18:57
2024-05-02T18:57
новости
россия
владимир путин
награда
крокус сити
теракт
терроризм
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Награду получил ученик общеобразовательной школы №19 Красногорска Артем Донсков. СМИ уже писали о героическом поступке 14-летнего парня, который несмотря на смертельную опасность, помог спастись людям. Во время страшной паники, пожара и стрельбы он с двумя другими подростками-гардеробщиками выводил людей из "Крокуса". Ему помогали 15-летний школьник Ислам Халилов и 17-летний студент колледжа Никита Иванов. Работая в гардеробе "Крокус Сити Холла" в момент теракта, они также помогли вывести из здания сотни людей, чем спасли их жизни.Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогли вывести людей из "Крокус Сити Холла" во время теракта
https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html
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новости, россия, владимир путин, награда, крокус сити, теракт, терроризм
Новости, Россия, Владимир Путин, награда, Крокус Сити, теракт, терроризм

Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"

18:57 02.05.2024
 
© Вы слушали маяк телеграм-канал скриншот видео
© Вы слушали маяк телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" подростков, которые оказали помощь людям во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий указ был публикован на сайте правовых актов в четверг, 2 мая
Награду получил ученик общеобразовательной школы №19 Красногорска Артем Донсков. СМИ уже писали о героическом поступке 14-летнего парня, который несмотря на смертельную опасность, помог спастись людям. Во время страшной паники, пожара и стрельбы он с двумя другими подростками-гардеробщиками выводил людей из "Крокуса".
Ему помогали 15-летний школьник Ислам Халилов и 17-летний студент колледжа Никита Иванов. Работая в гардеробе "Крокус Сити Холла" в момент теракта, они также помогли вывести из здания сотни людей, чем спасли их жизни.
Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогли вывести людей из "Крокус Сити Холла" во время теракта
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
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Никто не должен уйти от справедливого возмездия - Путин о теракте в "Крокусе"Президент России Владимир Путин записал видеообращение к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
 
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Заголовок открываемого материала
19:36Газета Reuters сообщила, каким будет ответ РФ на конфискацию ее активов за рубежом
18:57Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"
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