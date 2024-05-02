https://ukraina.ru/20240502/1054860923.html
Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"
Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе" - 02.05.2024 Украина.ру
Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" подростков, которые оказали помощь людям во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий указ был публикован на сайте правовых актов в четверг, 2 мая
2024-05-02T18:57
2024-05-02T18:57
2024-05-02T18:57
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Награду получил ученик общеобразовательной школы №19 Красногорска Артем Донсков. СМИ уже писали о героическом поступке 14-летнего парня, который несмотря на смертельную опасность, помог спастись людям. Во время страшной паники, пожара и стрельбы он с двумя другими подростками-гардеробщиками выводил людей из "Крокуса". Ему помогали 15-летний школьник Ислам Халилов и 17-летний студент колледжа Никита Иванов. Работая в гардеробе "Крокус Сити Холла" в момент теракта, они также помогли вывести из здания сотни людей, чем спасли их жизни.Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогли вывести людей из "Крокус Сити Холла" во время теракта
https://ukraina.ru/20240424/1054686181.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, награда, крокус сити, теракт, терроризм
Новости, Россия, Владимир Путин, награда, Крокус Сити, теракт, терроризм
Путин отметил подростков, которые спасали людей во время теракта в "Крокусе"
Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" подростков, которые оказали помощь людям во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Соответствующий указ был публикован на сайте правовых актов в четверг, 2 мая