Руководство Укрзализницы» утверждает, что меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, направленный на развитие компании - это инициатива и прерогатива правительства Украины. Об этом 23 января говорится в заявлении украинской компании

Страну раздают по кускам. Эксперты о передаче "Укрзализныци" под контроль Германии © CC0, Pixabay

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что Министерство инфраструктуры страны подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn.

По его словам, Украина полностью сохранит за собой контроль за компанией, а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

При этом ранее в четверг чиновник уточнил, что планируется передать «Укрзализныцю» немцам в управление на 10 лет.

В свою очередь, представители Deutsche Bahn уточнили, что компания всего лишь будет предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, подчеркнув, что об управлении речь не идет.

По мнению экономиста Юрия Гаврилечко, улучшить ситуацию в «Укрзализныце» может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к компании, а также ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация.