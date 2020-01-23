В компании также отметили, что как только наблюдательный совет получит больше информации, вопрос о передаче компании немцам в управление на 10 лет будет рассмотрен.
Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что Министерство инфраструктуры страны подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn.
По его словам, Украина полностью сохранит за собой контроль за компанией, а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
При этом ранее в четверг чиновник уточнил, что планируется передать «Укрзализныцю» немцам в управление на 10 лет.
В свою очередь, представители Deutsche Bahn уточнили, что компания всего лишь будет предоставлять «Укрзализныце» консультативные услуги, подчеркнув, что об управлении речь не идет.
По мнению экономиста Юрия Гаврилечко, улучшить ситуацию в «Укрзализныце» может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к компании, а также ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация.