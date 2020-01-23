Отказ президента Украины Владимира Зеленского от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, о котором он сообщил практически в последний момент, вызвал недоумение организаторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса "Яд Вашем", распространенном 23 января, передает РИА Новости

Всемирный форум памяти Холокоста. Искоренить антисемитизм пока не удалось © worldholocaustforum.org

«Сегодня утром президент Украины объявил об отказе участвовать в церемонии на том основании, что уступает место выжившим в Холокосте. Президенту было объяснено, все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы, и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент. В таких условиях его (Зеленского) решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг сделан в день проведения мероприятия под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом"», — говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса "Яд Вашем".

Представители мемориального комплекса также отметили, что не знают, почему Зеленский передумал посещать форум.