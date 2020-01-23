По его словам, согласно документам, ранее в том здании должен был находиться магазин по продаже масел. В 2015 году объект был продан, и на месте магазина открылась АЗС. Как отметил Тимошин, сейчас ее владельцы обратились в госорганы по вопросу выделения земли.
«Я считаю, что необходимо, чтобы управление нашей культуры вмешалось, чтобы было четкое понятие, что на этом месте находилось, насколько там попадает территория концлагеря и место расстрела», — заявил член исполкома.
Он добавил, что данная нелегальная АЗС в таком трагическом месте его волнует, в частности, потому, что в 2006 году адвокат лично ставил памятник на Темводе и участвовал в облагораживании прилегающей территории.
В то же время директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев заявил, что сотрудники выезжали на место, и в настоящий момент заправка не работает.
«На сегодняшний день объект не работает, там нет лицензии на топливо, ждут решение сессии на переоформление», — сказал он.
Концлагерь «Шталаг-364» в николаевском микрорайоне Темвод был одним из крупнейших региональных немецких лагерей для советских военнопленных на юге Украины и имел свои филиалы в других городах. Здесь были убиты порядка 35 тысяч человек.