В николаевском микрорайоне Темвод, где в годы войны был один из крупнейших концентрационных лагерей юга Украины, была оборудована нелегальная АЗС. Об этом адвокат Владимир Тимошин сообщил на заседании исполкома горсовета 22 января, передает «Новости N»

На Украине закрыли свыше 260 нелегальных АЗС за месяц © CC0, Pixabay

«Я считаю, что необходимо, чтобы управление нашей культуры вмешалось, чтобы было четкое понятие, что на этом месте находилось, насколько там попадает территория концлагеря и место расстрела», — заявил член исполкома.

Он добавил, что данная нелегальная АЗС в таком трагическом месте его волнует, в частности, потому, что в 2006 году адвокат лично ставил памятник на Темводе и участвовал в облагораживании прилегающей территории.

В то же время директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев заявил, что сотрудники выезжали на место, и в настоящий момент заправка не работает.

«На сегодняшний день объект не работает, там нет лицензии на топливо, ждут решение сессии на переоформление», — сказал он.

Концлагерь «Шталаг-364» в николаевском микрорайоне Темвод был одним из крупнейших региональных немецких лагерей для советских военнопленных на юге Украины и имел свои филиалы в других городах. Здесь были убиты порядка 35 тысяч человек.