В отношениях между главой Офиса президента Андреем Богданом и внештатным советником Андреем Ермаком есть напряжение. Это подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает 23 января «Украинская правда»

Зеленский принял сторону Ермака в конфликте с Богданом — СМИ © politeka.net объяснил депутат.

Он намекнул, что рабочие встречи не всегда проходят в спокойной атмосфере.

«У нас бывают рабочие совещания — надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний», — сыронизировал Арахамия.

Двое ключевых фигур из команды президента — Андрей Богдан и Андрей Ермак — периодически высказывают диаметрально противоположные позиции по важным вопросам. Так было в ситуации с отставкой премьер-министра или сменой киевского городского головы.

Кроме того, Ермак, несмотря на плотное вовлечение в ситуацию со сбитым в Иране Boeing, в итоге не появился на траурной церемонии. Причиной называли ссору с оппонентом из президентской команды.