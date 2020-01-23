Зеленский принял сторону Ермака в конфликте с Богданом — СМИ
Зеленский принял сторону Ермака в конфликте с Богданом — СМИ
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«Они просто харизматичные люди. Могут иногда спорить громче, чем могли это делать — я бы так сказал», — объяснил депутат.

Он намекнул, что рабочие встречи не всегда проходят в спокойной атмосфере.

«У нас бывают рабочие совещания — надеюсь, не будет никогда записей этих совещаний», — сыронизировал Арахамия.

Двое ключевых фигур из команды президента — Андрей Богдан и Андрей Ермак — периодически высказывают диаметрально противоположные позиции по важным вопросам. Так было в ситуации с отставкой премьер-министра или сменой киевского городского головы.

Кроме того, Ермак, несмотря на плотное вовлечение в ситуацию со сбитым в Иране Boeing, в итоге не появился на траурной церемонии. Причиной называли ссору с оппонентом из президентской команды.