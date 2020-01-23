В 2019 году Украина вернулась на уровень 2017 года в мировом рейтинге восприятия коррупции, опустившись на две позиции до 126-го места среди 180 стран. Об этом свидетельствует исследование Индекса восприятия коррупции-2019, обнародованный Transparency International 23 января

Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этом году рядом с Украиной в рейтинге оказались Киргизия, Азербайджан и Джибути.

Среди соседей Украины лидируют Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). А вот Румыния, Венгрия и Молдавия тоже потеряли три, два и один балл соответственно. При этом Украина обогнала Россию, которая сохранила свои позиции (28 баллов, 137 место).

Практически неизменными остаются и лидеры. Первую строчку заняли Новая Зеландия и Дания. А позади остаются страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты, а также там, где правительства лишь частично контролируют территорию страны: Сомали, Южный Судан и Сирия.

Также в материале представлено несколько рекомендаций, которые могут помочь снизить уровень коррупции на Украине: