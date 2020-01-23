В 2018 году в аналогичном рейтинге Украина набрала 32 из 100 возможных баллов, что позволило ей занять 120-е место. Еще годом ранее это были 30 баллов и 130-я позиция.
В этом году рядом с Украиной в рейтинге оказались Киргизия, Азербайджан и Джибути.
Среди соседей Украины лидируют Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). А вот Румыния, Венгрия и Молдавия тоже потеряли три, два и один балл соответственно. При этом Украина обогнала Россию, которая сохранила свои позиции (28 баллов, 137 место).
Практически неизменными остаются и лидеры. Первую строчку заняли Новая Зеландия и Дания. А позади остаются страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты, а также там, где правительства лишь частично контролируют территорию страны: Сомали, Южный Судан и Сирия.
Также в материале представлено несколько рекомендаций, которые могут помочь снизить уровень коррупции на Украине:
- формирование независимой и профессиональной судебной власти;
- обеспечение независимости и дееспособности органов антикоррупционной сферы;
- лишение Службы безопасности полномочий в сфере противодействия экономическим и коррупционным преступлениям;
- повышение эффективности систем предотвращения политической коррупции;
- запуск открытого и подотчетного процесса приватизации госимущества.