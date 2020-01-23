Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на экономическом форуме в Давосе обсудил с вице-президентом Apple Лизой Перес Джексон выход компании на рынок страны. Об этом он сообщил 23 января в своем Twitter

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