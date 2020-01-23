В Минфине США отказались говорить о санкциях против Apple из-за Крыма
В Минфине США отказались говорить о санкциях против Apple из-за Крыма
© РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк
«С вице-президентом Apple Лизой Перес Джексон обсудили следующие шаги Apple на украинском рынке. Есть все ингредиенты успешного сотрудничества: рост заинтересованных клиентов, креативный IT-класс и улучшение бизнес-климата», — написал министр.

Он добавил, что стороны работают и над решением вопросов защиты прав интеллектуальной собственности.

Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.

 