«С вице-президентом Apple Лизой Перес Джексон обсудили следующие шаги Apple на украинском рынке. Есть все ингредиенты успешного сотрудничества: рост заинтересованных клиентов, креативный IT-класс и улучшение бизнес-климата», — написал министр.
Он добавил, что стороны работают и над решением вопросов защиты прав интеллектуальной собственности.
1/2 З Віцепрезидентом @Apple @lisapjackson обговорили наступні кроки #Apple на українському ринку. Маємо всі інгредієнти успішного співробітництва: зростання зацікавлених клієнтів, креативний IT-клас та покращення бізнес-клімату.#Davos2020 #WEF20 pic.twitter.com/g6ZwgP15qQ— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 22, 2020
Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.