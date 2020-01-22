Киев ведет работу по подготовке нового обмена пленными с республиками Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам 22 января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, который транслировали украинские телеканалы

Попов: Обмен не является переломным моментом в ситуации на юго-востоке Украины © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По словам главы государства, украинская сторона ведет переговоры по двум направлениям.

«У нас два трека: мы говорим в нормандском формате, говорить будем с российской делегацией», — пояснил Зеленский.

Журналисты также пытались задать вопросы, состоится ли в Израиле встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и приедет ли он на празднование 75-летия Победы в Москву, однако Зеленский не ответил.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, при президентстве Зеленского ситуация с урегулированием донбасского конфликта будет только хуже, так как на нормандском саммите он прямо признался, что не сможет обеспечить отвод войск по всей линии соприкосновения.