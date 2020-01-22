«Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы действительно подписали Соглашения об Ассоциации с ЕС», — заявил он.
Также Зеленский отметил, что вопрос заключается не в том, когда Украина будет в ЕС, а в том, какой статус у нее будет и какое будет к ней отношение.
«Сейчас очень удобный момент. Мы знаем все, что одна большая страна сделала exit. Может, для Украины наступило время, чтобы сделать enter», — подчеркнул глава государства.
По мнению политолога Ростислава Ищенко, Украина в принципе не сможет вступить в Евросоюз, поскольку руководство страны и так выполняет все требования альянса без формального пребывания в нем.