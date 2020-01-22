Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Украина могла бы заменить Британию в Европейском союзе. Об этом 22 января он рассказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, который транслировали украинские телеканалы

Скубченко: То, что расскажет Зеленский в Давосе, — это сказка дилетантов для дилетантов © Facebook, Александр Скубченко

Также Зеленский отметил, что вопрос заключается не в том, когда Украина будет в ЕС, а в том, какой статус у нее будет и какое будет к ней отношение.

«Сейчас очень удобный момент. Мы знаем все, что одна большая страна сделала exit. Может, для Украины наступило время, чтобы сделать enter», — подчеркнул глава государства.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, Украина в принципе не сможет вступить в Евросоюз, поскольку руководство страны и так выполняет все требования альянса без формального пребывания в нем.