«Я не верю, что президент Лукашенко не имеет полной информации. Когда он говорит, что закупит 30% нефти на Черном море по украинскому маршруту, а 30% нефти — на Балтике, то прекрасно понимает, что на Балтике уже только российская нефть», — сказал эксперт.
А если в Минске действительно думают, продолжил Суздальцев, что закупят на Балтике американский сжиженный газ, то на самом деле они закупят уже российский СПГ, который газовозы доставляют из Арктики.
А на юге самая дешевая нефть в Черном море — это та же российская нефть из Новороссийска, то есть и там, и там Лукашенко фактически будет покупать черное золото из РФ, но уже по мировым ценам.
Москва полностью приветствует эту схему, потому что 60-70% поставки в Белоруссию будет по мировой цене, и для России это просто великая удача, заключил собеседник издания.