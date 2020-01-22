Москве выгодно, чтобы Минск покупал нефть не у российских поставщиков, потому что ни на Балтике, ни на Черном море никакой «альтернативной» нефти не существует. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев объяснил, для чего Лукашенко поменял глав Минобороны и Генштаба © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

А если в Минске действительно думают, продолжил Суздальцев, что закупят на Балтике американский сжиженный газ, то на самом деле они закупят уже российский СПГ, который газовозы доставляют из Арктики.

А на юге самая дешевая нефть в Черном море — это та же российская нефть из Новороссийска, то есть и там, и там Лукашенко фактически будет покупать черное золото из РФ, но уже по мировым ценам.

Москва полностью приветствует эту схему, потому что 60-70% поставки в Белоруссию будет по мировой цене, и для России это просто великая удача, заключил собеседник издания.