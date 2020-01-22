Вирус 2019-nCoV уложил на больничные койки около 440 человек в 13 провинциях Китая. Центром эпидемии стал город Ухань. Случаи заболевания зафиксировали в Японии, Таиланде, Южной Кореи и США.
По словам Менжулиной, единственное, что пока могут сделать медики, это строгий карантин больного человека.
Она заверила, что украинские врачи будут следовать инструкциям и клиническим протоколам Всемирной организации здравоохранения.
Чтобы уберечься от заразы, Менжулина посоветовала украинцам мыть руки, носить индивидуальные маски, проветривать помещения и не контактировать с больными.
«Как мы можем усилить иммунитет — это здоровое питание, нормированный сон и режим труда и отдыха. Это самое главное правило», — рассказала она.
Кроме того, врач-инфекционист рекомендует воздержаться от поездок в регионы, где распространяется эпидемия, а также не поддаваться панике и не скупать подряд антивирусные препараты в аптеках.
Ранее сообщалось, что на Украине семь человек умерли от вируса типа AH1N1, известного как «свиной» грипп, в первые дни нового года.