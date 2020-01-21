Подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского заключили под стражу без возможности внесения залога. Об этом 21 января сообщает «Зеркало недели»

Павловский в суде заявил, что никогда даже не говорил о Гандзюк © Украина.ру

Также отмечается, что арест продлится до 4 марта.