Павловский в суде заявил, что никогда даже не говорил о Гандзюк
Павловский в суде заявил, что никогда даже не говорил о Гандзюк
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«Игоря Павловского, который является фигурантом дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, арестовали на полтора месяца без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что арест продлится до 4 марта.    