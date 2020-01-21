«Игоря Павловского, который является фигурантом дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, арестовали на полтора месяца без права внесения залога», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что арест продлится до 4 марта.
«Игоря Павловского, который является фигурантом дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк, арестовали на полтора месяца без права внесения залога», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что арест продлится до 4 марта.
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