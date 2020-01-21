Во Львове дети отравились угарным газом
Во Львове дети отравились угарным газом
© nadi0 / flickr
Трагедия произошла в городе Каменка-Днепровская.

Соседи обнаружили мертвыми четырех жителей частного дома. Погибла супружеская пара — мужчина 49 лет и женщина 40 лет, а также двое их сыновей 14 и 18 лет.

По факту случившегося ведется расследование.