Семья из четырех человек отравилась угарным газом из-за неисправного печного отопления в Запорожской области. Об этом 20 января сообщили в отделе коммуникации местной полиции
Трагедия произошла в городе Каменка-Днепровская.
Соседи обнаружили мертвыми четырех жителей частного дома. Погибла супружеская пара — мужчина 49 лет и женщина 40 лет, а также двое их сыновей 14 и 18 лет.
По факту случившегося ведется расследование.
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