Семья из четырех человек отравилась угарным газом из-за неисправного печного отопления в Запорожской области. Об этом 20 января сообщили в отделе коммуникации местной полиции

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