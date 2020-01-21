Если бы советские солдаты ушли из Польши после 1945 года, то западные и северные земли страны вполне могли отойти Германии. Об этом рассказал польский историк и политолог Томаш Янковский в недавнем интервью РИА Новости

Если СССР оккупировал Польшу, то как назвать американские войска? – польский эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Боюсь, что задача существующей власти в Польше сделать так, чтобы поляки забыли о том, что русские и польские солдаты вместе сделали для победы в войне», — подчеркнул Янковский.

Политолог добавил, что, хотя у него могут быть проблемы с польскими спецслужбами из-за того, что он был в России трижды за последние два месяца, Варшава и Москва все равно должны обсуждать все спорные моменты истории и политики.

К сожалению, резюмировал специалист, история пишется политиками, однако проблема состоит не только в том, что политики преследуют свои интересы, а еще и в том, что они не знают истории.