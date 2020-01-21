Если польские власти говорят, будто бы освобождение Красной армией Варшавы положило начало советской оккупации Польши, продолжил эксперт, то с таким же успехов можно назвать оккупацией размещение американских баз на территории страны.
«Боюсь, что задача существующей власти в Польше сделать так, чтобы поляки забыли о том, что русские и польские солдаты вместе сделали для победы в войне», — подчеркнул Янковский.
Политолог добавил, что, хотя у него могут быть проблемы с польскими спецслужбами из-за того, что он был в России трижды за последние два месяца, Варшава и Москва все равно должны обсуждать все спорные моменты истории и политики.
К сожалению, резюмировал специалист, история пишется политиками, однако проблема состоит не только в том, что политики преследуют свои интересы, а еще и в том, что они не знают истории.