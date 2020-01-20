Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Юрия Чайки в связи с его переходом на новую работу. Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства 20 января

Генпрокурор РФ привёл пример успешного сотрудничества Москвы и Киева © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

По данным источника Интерфакса в Совете федерации, верхняя палата рассмотрит это предложение 22 января.

Краснов с 2006 по 2007 год был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры, в 2007 году перешел в СКР. Он был старшим следователем по особо важным делам при председателе комитета.

В апреле 2016 года был назначен зампредседателя СКР. Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также расследовал преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, участниками «Боевой организации русских националистов» и хищения при строительстве космодрома Восточный.