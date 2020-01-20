«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.
По данным источника Интерфакса в Совете федерации, верхняя палата рассмотрит это предложение 22 января.
Краснов с 2006 по 2007 год был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры, в 2007 году перешел в СКР. Он был старшим следователем по особо важным делам при председателе комитета.
В апреле 2016 года был назначен зампредседателя СКР. Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также расследовал преступления, совершенные «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном, участниками «Боевой организации русских националистов» и хищения при строительстве космодрома Восточный.