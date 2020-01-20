Двух украинок выдвинули на соискание премии в номинации «предпринимательство иммигрантов» в Польше. Об этом 20 января сообщает «112 Украина» со ссылкой на польское издание Dziennik Bałtyckі

Награду в категории «предпринимательство иммигрантов» получают иностранные жители Гданьска, активно участвующие в развитии местного сообщества.

Одна из номинанток, Екатерина Бродовская, польский филолог, член гданьской организации Союза украинцев в ​​Польше. Уже два года она сотрудничает с любительским украинским театром «Навпаки». Бродовская открыла курсы польского языка и организовала ивент-агентство BRODway.

Рейтинг ужасов. Самые тяжелые истории украинских мигрантов в Польше © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк Наталья Коваливская работает координатором для студентов с опытом миграции в школе и дошкольном комплексе №1 в Гданьске. Она помогает детям мигрантов адаптироваться к жизни в Польше. Голосование за номинанток продлится до 31 января.

Ранее сообщалось о смерти Оксаны Харченко, которая жила и работала в фирме-поставщике овощей и фруктов в селе неподалеку от города Познань. Девушка перенесла инсульт, и работодатель-поляк бросил ее умирать на улице.