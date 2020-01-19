Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами демократов. Они обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Киеву. Трамп отрицает обвинения.
«Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев», — говорится в ответе, который приводит агентство.
Также сообщается, что представление к импичменту само по себе недействительно с точки зрения конституции.
«Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об "особо тяжких преступлениях и проступках", а все это требуется по конституции», — добавил источник.
На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Разбирательство по делу начнется в сенате 21 января.