Юристы президента США Дональда Трампа, отвечая на предложение явиться на процесс по импичменту, назвали обвинения нарушением Конституции США и попыткой вмешаться в выборы. Об этом сообщает 19 января, в воскресенье, РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к команде юристов Трампа

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами демократов. Они обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Киеву. Трамп отрицает обвинения.

«Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев», — говорится в ответе, который приводит агентство.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Дело об импичменте Трампа передано в Сенат США © AP, Susan Walsh | AP, Susan Walsh | Перейти в фотобанк

«Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об "особо тяжких преступлениях и проступках", а все это требуется по конституции», — добавил источник.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Разбирательство по делу начнется в сенате 21 января.