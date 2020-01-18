По данным ГБР, Порошенко проигнорировал 27 вызовов на допросы в 16 уголовных делах. В последний раз он не пришел на допросы, назначенные на 16 и 17 января, несмотря на личное обещание на них присутствовать.
«Таким образом, бывший президент Украины, а ныне народный депутат неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства», — говорится в видео, опубликованном на официальном канале ГБР в YouTube.
Два следующих допроса Порошенко назначены на 21 января в 11:30 мск, а также на 24 января в 12:00 мск.
«Предупреждаю, что в соответствии со статьями 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод», — говорится в видеоролике.
Ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Его обвиняют в госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов и др.