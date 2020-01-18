Экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить в Государственное бюро расследований (ГБР), если он продолжит игнорировать приглашения на допросы. Об этом в субботу, 18 января, сообщила пресс-служба ведомства

По данным ГБР, Порошенко проигнорировал 27 вызовов на допросы в 16 уголовных делах. В последний раз он не пришел на допросы, назначенные на 16 и 17 января, несмотря на личное обещание на них присутствовать.

«Таким образом, бывший президент Украины, а ныне народный депутат неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства», — говорится в видео, опубликованном на официальном канале ГБР в YouTube.

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«Предупреждаю, что в соответствии со статьями 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод», — говорится в видеоролике.

Ранее сообщалось, что экс-президент Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Его обвиняют в госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов и др.