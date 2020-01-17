Кабинет премьер-министра, как и кабинеты других чиновников первого уровня, на Украине всегда прослушивался, поэтому сейчас лишь немногие удивлены из-за произошедшего слива. Об этом в интервью изданию Украина.ру 16 января рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

«Очевидно, что кабинет премьера прослушивается. Всегда так было. Менялись президенты, менялись премьеры, а это было всегда. Уберечь кабинет премьера от прослушки было практически невозможно», — рассказал Царев.

Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Заходя к чиновникам первого уровня, задавая им вопросы, я очень часто сталкивался с тем, что они поднимали указательный палец вверх и делали многозначительное лицо, указывая на то, что, скорее всего то, что говорится в кабинете, пишется», — отметил экс-депутат.

Ранее в Сети появились аудиозаписи, сделанные якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого похож на голос премьера, просит помочь объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов. Позже премьер передал президенту заявление об отставке.