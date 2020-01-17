Правоохранители Киевской области задержали четырех наркоторговцев. Об этом 16 января сообщили в группе местной полиции в соцсети Facebook

В Кривом Роге полиция изъяла наркотики на полмиллиона гривен © Фото: Нацполиция Украины

Полицейские провели четыре оперативные закупки и шесть обысков, в ходе которых изъяли наркотические средства, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

В связи с деятельностью группы возбудили уголовные дела о незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотических средств, а также о незаконном производстве, изготовлении, приобретении или сбыте сильнодействующих лекарственных средств.