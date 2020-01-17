В банде состоял медработник из Белой Церкви, который незаконно выписывал рецепты на препараты ограниченного потребления: метадон, соннат и другие. Преступники покупали лекарства в аптеках, а затем сбывали наркозависимым лицам.
Полицейские провели четыре оперативные закупки и шесть обысков, в ходе которых изъяли наркотические средства, банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
В связи с деятельностью группы возбудили уголовные дела о незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотических средств, а также о незаконном производстве, изготовлении, приобретении или сбыте сильнодействующих лекарственных средств.